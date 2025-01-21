Орбан пригрозив "дати відсіч" Києву за зупинку транзиту російського газу
Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан розкритикував Україну за зупинку транзиту газу РФ та заявив, що Будапешт може вжити контрзаходів
Про це пише Index.
За словами Орбана, Україна нібито відмовилася від переговорів щодо транзиту газу, що він вважає неприйнятним.
"Київ більше не сидить в сідлі настільки надійно, щоб дозволити собі таке. Якщо вони залишаться агресивними і ворожими, вони програють. Ми врешті-решт розсердимося і дамо відсіч", - заявив угорський премʼєр.
Також він назвав неприйнятним те, "як сьогодні в Києві намагаються контролювати та формувати відносини з країнами Центральної Європи".
Водночас глава уряду Угорщини додав, що виступає проти членства України в ЄС та НАТО.
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На думку Орбана, членство Києва в Альянсі означає пряму війну проти РФ, чого "Угорщина не хоче". Натомість приєднання України до Європейського Союзу може "знищити Угорщину".
- Раніше Орбан заявив, що його країна шукає рішення, яке дозволило б продовжити постачання газу до Європи через Україну після закінчення терміну дії угоди між Москвою і Києвом.
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