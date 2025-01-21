Орбан пригрозив "дати відсіч" Києву за зупинку транзиту російського газу

Про це пише Index.

За словами Орбана, Україна нібито відмовилася від переговорів щодо транзиту газу, що він вважає неприйнятним.

"Київ більше не сидить в сідлі настільки надійно, щоб дозволити собі таке. Якщо вони залишаться агресивними і ворожими, вони програють. Ми врешті-решт розсердимося і дамо відсіч", - заявив угорський премʼєр.

Також він назвав неприйнятним те, "як сьогодні в Києві намагаються контролювати та формувати відносини з країнами Центральної Європи".

Водночас глава уряду Угорщини додав, що виступає проти членства України в ЄС та НАТО.

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На думку Орбана, членство Києва в Альянсі означає пряму війну проти РФ, чого "Угорщина не хоче". Натомість приєднання України до Європейського Союзу може "знищити Угорщину".