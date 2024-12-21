Орбан заявив, що Угорщина шукає шляхи збереження транзиту газу через Україну

Про це інформує Bloomberg.

"Ми не відмовилися від наших планів щодо транзиту газу через Україну", - заявив Орбан.

Він зазначив, що заплановані подальші переговори з Росією та Україною для обговорення продовження транзиту після 2024 року.

У виданні зазначили, що Україна залишається важливим маршрутом для експорту російського трубопровідного газу, який все ще постачає близько 15 млрд кубометрів газу на рік до кількох європейських країн.

Транзитний контракт між Москвою та Києвом закінчується наприкінці грудня, і останніми днями лідери обох країн підтвердили неможливість продовження угоди.

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Однак, решта клієнтів ПАТ "Газпром" у Центральній Європі, включаючи Угорщину та Словаччину, а також великі промислові кінцеві покупці в Австрії та Італії, виступають за рішення, яке б дозволило уникнути перерви в поставках цієї зими.

Серед запропонованих альтернатив — можливість залучення третьої сторони, такої як Азербайджан, для забезпечення поставок. Орбан також підтвердив, що розглядається варіант перенесення точки продажу газу на кордон між Росією та Україною.

Попри ймовірні складнощі з транзитом через Україну, Орбан заявив, що Угорщина буде забезпечена газом цієї зими завдяки постачанням через Балканський маршрут. Угорщина отримала гарантії від Болгарії, яка є основною транзитною країною, що вона не перешкоджатиме газовим потокам. Цей маршрут передбачає постачання російського газу через "Турецький потік".