"Не дамо РФ заробляти": Зеленський назвав умови, за яких Україна розгляне транзит газу до Європи

Про це Зеленський сказав під час пресконференції.

Відповідаючи на запитання, чи продовжить Україна договір на транзит газу після закінчення чинної угоди, президент відповів, що Україна цього не робитиме.

"Ми не будемо займатися продовженням транзиту російського газу. Ми не будемо давати можливості заробітків додаткових мільярдів на нашій крові. І будь-яка країна світу, яка може отримати щось дешеве від Росії, зрештою, стане й буде завтра, за місяць або рік залежною від РФ. Це їхня політика, тому російського газу транзитувати ми не будемо", - заявив Зеленський.

Зеленський указав, що під час розмови з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо він пояснив, що Україна може займатися транзитом газу інших країн, але не у випадку, якщо "це буде інша країна, яка отримує від Росії газ, а потім транзитує свій газ".

"Це те саме, що продовжувати заробляти на цій війні та передавати гроші Росії. Якщо європейська країна готова отримувати газ і не сплачувати ці гроші Росії до закінчення війни, можна думати. Для нас це важливий момент, але знов-таки ми не дамо можливості додаткових заробітків Російській Федерації на цій війні", - підсумував Зеленський.