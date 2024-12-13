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Фіцо анонсував переговори з ЄС та Києвом про збереження транзиту російського газу до Словаччини через Україну

Дар'я Куркіна
13 грудня, 2024 п'ятниця
19:55
Світ Роберт Фіцо

Премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його держава проведе серію переговорів, аби забезпечити поставки газу РФ через Україну після закінчення чинного транзитного контракту

Зміст

Про це він повідомив під час трансляції у facebook, передає Reuters.

Наразі Словаччина має довгостроковий контракт із російським Газпромом. Транзит газу РФ припиниться наприкінці 2024 року, адже Київ не планує продовжувати транзитну угоду, однак Братислава прагне зберегти постачання газу.

"Вже у найближчі дні, включно з різдвяними святами, ви можете стати свідками надзвичайно інтенсивних переговорів на різних рівнях і в різних країнах, які розпочнуться вже наступного тижня", - заявив Фіцо.

Словацький премʼєр додав, що прагне зберегти поставки газу зі сходу з метою уникнути сплати більших транзитних зборів за газ.

"Ми не бачимо причин платити за газ більше, ніж це необхідно з геополітичних причин. Я вірю, що навіть якщо відбудеться короткострокове відключення поставок зі сходу, ми знайдемо спільне рішення для багатьох країн Європейського Союзу, і ми підтримуємо транзит газу через територію Словаччини, а також транзит газу через територію України", - заявив він.

Водночас міністерка економіки Словаччини Деніса Сакова уточнила, що в переговорах братимуть участь Україна, Європейська комісія та держави ЄС.

  • У жовтні єврокомісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон заявила, що блок готовий до завершення контракту між "Нафтогазом" і "Газпромом" про транзит через Україну російського газу в кінці року.
Теги:
Новини
Україна
Росія
ЄС
газ
Словаччина
Війна з Росією
Європейська комісія
Економіка
Світ про Україну
Роберт Фіцо
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