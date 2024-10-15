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ЄС готовий до завершення транзиту газу з РФ через Україну, - єврокомісарка Сімсон

Дар'я Куркіна
15 жовтня, 2024 вiвторок
22:08
Економіка сховище газу

Єврокомісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон заявила, що блок готовий до завершення контракту між "Нафтогазом" і "Газпромом" про транзит через Україну російського газу в кінці року

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Про це вона розповіла за підсумками зустрічі міністрів енергетики у Люксембурзі, передає "Радіо Свобода".

За словами Сімсон, Центральна та Південно-Східна Європа мають диверсифіковані варіанти постачання газу, аби замінити продукцію з РФ.

"Єврокомісія тісно співпрацює з найбільш постраждалими державами-членами, щоб підготуватися до сценарію нульового транзиту станом на 1 січня 2025 року. Центральна та Південно-Східна Європа вже має диверсифіковані варіанти постачання, щоб повністю замінити ці 14 мільярдів кубометрів російського газу, що все ще проходить через Україні, а нові та існуючі СПГ-термінали мають достатньо потужності. Є транспортна інфраструктура та існують різні маршрути постачання як для СПГ, так і для імпорту трубопроводів", - сказала єврокомісарка.

Також вона наголосила, що ЄС "може жити без цього російського газу", назвавши це "політичним вибором".

"ЄС може жити без цього російського газу, і якщо країни-члени віддадуть перевагу продовженню імпорту російського газу, і вони будуть робити це навіть поза контрактом, або якщо вони захочуть підписати нові угоди щодо нових потужностей. Хочу пояснити, що це не обов’язково. Це політичний вибір і він небезпечний. І ми маємо пам’ятати, що вартість відносин з Росією вимірюється не лише ціною на газ, а й втраченими в Україні життями", - додала Сімсон.

  • Міністри енергетики ЄС зібралися у вівторок, 15 жовтня, у Люксембурзі, щоб обговорити питання транзиту російського природного газу через Україну.
Теги:
Світ
Україна
Росія
ЄС
газ
Європа
Війна з Росією
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