ЄС готовий до завершення транзиту газу з РФ через Україну, - єврокомісарка Сімсон

Про це вона розповіла за підсумками зустрічі міністрів енергетики у Люксембурзі, передає "Радіо Свобода".

За словами Сімсон, Центральна та Південно-Східна Європа мають диверсифіковані варіанти постачання газу, аби замінити продукцію з РФ.

"Єврокомісія тісно співпрацює з найбільш постраждалими державами-членами, щоб підготуватися до сценарію нульового транзиту станом на 1 січня 2025 року. Центральна та Південно-Східна Європа вже має диверсифіковані варіанти постачання, щоб повністю замінити ці 14 мільярдів кубометрів російського газу, що все ще проходить через Україні, а нові та існуючі СПГ-термінали мають достатньо потужності. Є транспортна інфраструктура та існують різні маршрути постачання як для СПГ, так і для імпорту трубопроводів", - сказала єврокомісарка.

Також вона наголосила, що ЄС "може жити без цього російського газу", назвавши це "політичним вибором".

"ЄС може жити без цього російського газу, і якщо країни-члени віддадуть перевагу продовженню імпорту російського газу, і вони будуть робити це навіть поза контрактом, або якщо вони захочуть підписати нові угоди щодо нових потужностей. Хочу пояснити, що це не обов’язково. Це політичний вибір і він небезпечний. І ми маємо пам’ятати, що вартість відносин з Росією вимірюється не лише ціною на газ, а й втраченими в Україні життями", - додала Сімсон.