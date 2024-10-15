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Головна Економіка У ЄС обговорюють можливість зберегти транзит російського газу через Україну, - Bloomberg

У ЄС обговорюють можливість зберегти транзит російського газу через Україну, - Bloomberg

Марія Науменко
15 жовтня, 2024 вiвторок
11:06
Економіка транзит газу, газ

Міністри енергетики ЄС зібралися у вівторок, 15 жовтня, у Люксембурзі, щоб обговорити питання транзиту російського природного газу через Україну

Зміст

Про це інформує Bloomberg.

У виданні зазначили, що ця ситуація викликає занепокоєння у Європі, оскільки чинна угода між Москвою та Києвом про транзит газу закінчується 31 грудня цього року.

Попри війну в Україні, російський газ продовжує надходити до Європейського Союзу, хоча й у менших обсягах. Потоки через Україну складають менше 5% загального імпорту газу до ЄС, але для деяких країн, таких як Словаччина та Австрія, це залишається важливим джерелом.

Наразі у Європі тривають обговорення щодо пошуку альтернативних джерел постачання. Азербайджан вважається одним з потенційних кандидатів. Однак, реалізація цього сценарію ускладнюється політичними факторами та логістичними труднощами.

"Азербайджанська ДНКАР може взяти на себе роль ПАТ "Газпром" і продавати газ до Європи, або ж компанія може сприяти транзиту через Україну", - йдеться у повідомленні.

За оцінками експертів, для ефективного використання української газотранспортної системи необхідний обсяг газу від Азербайджану близько 10-11 млрд кубометрів. Менші обсяги зроблять процес нерентабельним.

  • 5 жовтня повідомлялось, що прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо хоче переконати Україну не припиняти транзит газу після завершення термін дії угоди України з Газпромом про транзит.

Теги:
Світ
Україна
ЄС
політика
газ
Словаччина
Австрія
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