У ЄС обговорюють можливість зберегти транзит російського газу через Україну, - Bloomberg
Міністри енергетики ЄС зібралися у вівторок, 15 жовтня, у Люксембурзі, щоб обговорити питання транзиту російського природного газу через Україну
Про це інформує Bloomberg.
У виданні зазначили, що ця ситуація викликає занепокоєння у Європі, оскільки чинна угода між Москвою та Києвом про транзит газу закінчується 31 грудня цього року.
Попри війну в Україні, російський газ продовжує надходити до Європейського Союзу, хоча й у менших обсягах. Потоки через Україну складають менше 5% загального імпорту газу до ЄС, але для деяких країн, таких як Словаччина та Австрія, це залишається важливим джерелом.
Наразі у Європі тривають обговорення щодо пошуку альтернативних джерел постачання. Азербайджан вважається одним з потенційних кандидатів. Однак, реалізація цього сценарію ускладнюється політичними факторами та логістичними труднощами.
"Азербайджанська ДНКАР може взяти на себе роль ПАТ "Газпром" і продавати газ до Європи, або ж компанія може сприяти транзиту через Україну", - йдеться у повідомленні.
За оцінками експертів, для ефективного використання української газотранспортної системи необхідний обсяг газу від Азербайджану близько 10-11 млрд кубометрів. Менші обсяги зроблять процес нерентабельним.
- 5 жовтня повідомлялось, що прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо хоче переконати Україну не припиняти транзит газу після завершення термін дії угоди України з Газпромом про транзит.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.04 Купівля 41.04Продаж 41.49
- EUR Купівля 44.84Продаж 45.5
- Актуальне
- Важливе