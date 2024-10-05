Фіцо хоче переконати Україну зберегти транзит газу до Словаччини

Про це інформує Aktuality.

Попри те, що наразі обсяги поставок газу до Словаччини відповідають плановим показникам, Фіцо визнав можливість виникнення проблем на початку 2025 року.

Для запобігання цьому, він планує переконати українську сторону продовжити транзит енергоносіїв під час спільного засідання урядів двох країн 7 жовтня.

"Я вважаю, що переговори сприятимуть тому, щоб Україна зберегла транзит. Я не кажу, що це буде вирішено, - пояснив він. - Ми будемо переконувати наших українських партнерів використовувати їхню енергетичну інфраструктуру для імпорту газу та нафти до Західної Європи. Вони також потребуватимуть цієї інфраструктури для себе. Україна, наприклад, звітує, що має власні запаси газу, і що вона здатна використовувати свій газ у короткостроковій перспективі не тільки для внутрішнього споживання, але й для експорту на Захід. Вона може доставити його туди тільки через інфраструктуру, яка існує. Якщо вона хоче зберегти цю інфраструктуру, вона повинна її використовувати".

Фіцо також підкреслив підтримку Словаччиною європейської інтеграції України та закликав до раціонального використання існуючої інфраструктури.

"Від цього виграли б і Словаччина, і Україна, адже за транзит сплачується плата", - підсумував Фіцо.