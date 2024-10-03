"ЄС потребує РФ": Фіцо заявив, що "зробить все для відновлення нормальних відносин" з Москвою
Премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив про бажання відновити "нормальні відносини" з РФ після закінчення війни в Україні, додавши, що "Європейському Союзу потрібна Російська Федерація"
Про це повідомляє RTVS.
Фіцо розповів: у разі закінчення війни під час мандату його уряду (до 2027 року), він "зробить усе, щоб відновити економічні та нормальні відносини з Російською Федерацією".
"Європейський Союз потребує Російської Федерації, Російська Федерація потребує Європейського Союзу. Ми будемо дуже піклуватися про дружні відносини з Україною", - наголосив словацький премʼєр.
За його словами, війна в Україні не має військового вирішення, коли "багато політиків вже говорять про необхідність компромісів у зв'язку з Україною", згадавши про слова президента Чехії Петра Павела про перспективи повернення українських територій.
- 23 вересня Петр Павел закликав Україну змиритися з тимчасовою окупацією частини території.
- Згодом у МЗС Чехії пояснили заяву Павела: там сказали, що він оцінив поточну ситуацію на фронті як колишній генерал.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.06 Купівля 41.06Продаж 41.5
- EUR Купівля 45.35Продаж 46
- Актуальне
- Важливе