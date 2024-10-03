"ЄС потребує РФ": Фіцо заявив, що "зробить все для відновлення нормальних відносин" з Москвою

Про це повідомляє RTVS.

Фіцо розповів: у разі закінчення війни під час мандату його уряду (до 2027 року), він "зробить усе, щоб відновити економічні та нормальні відносини з Російською Федерацією".

"Європейський Союз потребує Російської Федерації, Російська Федерація потребує Європейського Союзу. Ми будемо дуже піклуватися про дружні відносини з Україною", - наголосив словацький премʼєр.

За його словами, війна в Україні не має військового вирішення, коли "багато політиків вже говорять про необхідність компромісів у зв'язку з Україною", згадавши про слова президента Чехії Петра Павела про перспективи повернення українських територій.