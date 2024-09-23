Президент Чехії Павел заявив, що Україні слід "бути реалістичною" щодо повернення всіх територій та подальшої західної підтримки
Президент Чехії Петр Павел заявив, що Україні "потрібно бути реалістом" щодо своїх перспектив повернення території, які окупувала Росія
Про це повідомляє The New York Times.
За словами чеського президента, коли дружні до Росії країни підривають європейську єдність щодо війни, Україна "повинна бути реалістичною" щодо своїх перспектив повернення окупованих територій.
"Найімовірнішим результатом війни буде те, що частина української території тимчасово опиниться під російською окупацією", - заявив Павел й додав, що тимчасова окупація може тривати роками.
- У серпні Петр Павел заявляв, що вступ України до НАТО не має залежати від того, чи всю свою територію вона контролює.
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