Президент Чехії Павел заявив, що Україні слід "бути реалістичною" щодо повернення всіх територій та подальшої західної підтримки

Про це повідомляє The New York Times.

За словами чеського президента, коли дружні до Росії країни підривають європейську єдність щодо війни, Україна "повинна бути реалістичною" щодо своїх перспектив повернення окупованих територій.

"Найімовірнішим результатом війни буде те, що частина української території тимчасово опиниться під російською окупацією", - заявив Павел й додав, що тимчасова окупація може тривати роками.