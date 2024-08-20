Президент Чехії Павел припустив вступ України в НАТО раніше деокупації територій
Чеський президент Петр Павел заявив, що вступ України до НАТО не має залежати від того, чи всю свою територію вона контролює
Про це політик заявив у інтерв'ю Novinky a Pravo.
"Я вважаю, що повне відновлення контролю над усією територією не є необхідною умовою (вступу України в НАТО - ред.). Якщо буде розмежування, навіть адмінкордон, то ми можемо цей адмінкордон вважати тимчасовим і приймати Україну в НАТО на тій території, яку вона на той час контролюватиме", - сказав Павел.
Президент Чехії нагадав, що Німеччина вступила в НАТО тоді, коли її східна частина ще фактично контролювалася СРСР.
"Подивимося, наприклад, на Німеччину. Відбувся поділ Німеччини, який не прийняли всі західні країни. І хоча частина Німеччини була окупована Радянським Союзом, Німеччину, тобто решту, прийняли в НАТО, і це було вже в 1955 році. Тому я вважаю, що існує як технічне, так і юридичне рішення, щоб дозволити Україні приєднатися до НАТО, не вводячи НАТО у конфлікт з Російською Федерацією", - сказав Павел.
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Чеський президент припустив, що Україна могла би вступити в НАТО після припинення гарячої фази війни, а сприяти мирним перемовинам, на його думку, мають США, Китай та ЄС.
"Якщо будуть мирні переговори, ми, швидше за все, будемо говорити про те, що Росія надовго окупує частину території України, а з точки зору демократичних країн, які визнають і поважають міжнародне право та Статут ООН, має статися так, що ми будемо поважати домовленості між воюючими сторонами, але ми не визнаємо зміну міжнародно визнаних кордонів шляхом агресії", – додав президент.
На думку політика, демократичні країни повинні вважати окуповані Росією території лише тимчасово окупованими до того часу, коли Україна відновить над ними свій суверенітет.
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- 10 липня словацький президент Петер Пеллегріні заявив, що його країна підтримує інтеграційні зусилля України щодо вступу до НАТО, однак розгляд цього питання буде можливим після закінчення війни.
- Проте премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що вступ України до Північноатлантичного альянсу стане "гарантією початку Третьої світової війни".
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