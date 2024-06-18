Вступ України в НАТО: у США вкотре наголосили, що процес можливий лише після війни

Про це він заявив під час брифінгу Білого дому.

"Що стосується вступу України до НАТО, то нагадаю, що і Альянс, і Сполучені Штати заявляли, що спочатку вони мають виграти цю війну", - наголосив Кірбі.

Однак, за його словами, навіть після війни в України "однаково залишиться протяжний кордон із Росією і постійна загроза безпеці для українського народу".

Водночас він зауважив, що президент США Джо Байден "вірить у те, що НАТО це майбутнє України", наголосивши, що перш ніж вступити до Альянсу, українській державі, як і будь-якій іншій країні, необхідно зробити багато кроків.

Читайте також: Що таке стандарти НАТО, які Україна роками впроваджує. Пояснюємо їхню важливість

Кірбі додав, що двостороння безпекова угода допоможе Україні захистити себе, поки вони працюють над забезпеченням "усього необхідного".

"Вони можуть подати заявку на вступ до НАТО. І ми вважаємо, що НАТО - це майбутнє України, і ми будемо працювати з ними на кожному кроці, щоб цього досягти", - підсумував він.