Байден заявив, що Україні не обов'язково вступати до НАТО для досягнення миру
Президент США Джо Байден заявив, що для досягнення миру Україні не обов'язково потрібно ставати країною-членом НАТО
Про це Байден сказав в інтерв'ю TIME.
"Мир буде полягати в тому, щоб Росія ніколи, ніколи, ніколи, ніколи, ніколи не окупує Україну. Ось як виглядає мир. І це не означає НАТО, вони є частиною НАТО. Це означає, що ми маємо з ними такі ж відносини, як і з іншими країнами, куди ми постачаємо зброю, щоб вони могли захистити себе в майбутньому", - сказав президент США.
Він також зазначив, що був тим, хто говорив, що не готовий підтримати НАТОвізацію України.
"Там (в Україні, - ред.) була значна корупція. Це була обставина, яка дійсно все обтяжувала", - сказав Байден згадуючи часи, коли відвідував Україну на посадах сенатора і віцепрезидента.
Втім зараз він переконаний, що якщо захід дозволить Україні впасти, це означатиме нестабільність для всіх країн вздовж кордону Росії, Балкан і Білорусі.
- Під час щорічного саміту Альянсу у Вашингтоні влітку цього року НАТО планує запропонувати Україні безпековий пакет, який слугуватиме "мостом" до її членства.
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