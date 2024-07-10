Словаччина підтримує інтеграцію України в НАТО, але після закінчення війни, - президент Пеллегріні
Словаччина підтримує інтеграційні зусилля України щодо вступу до НАТО, однак розгляд цього питання буде можливе після закінчення війни
Про це заявив словацький президент Петер Пеллегріні перед зустріччю лідер держав НАТО у Вашингтоні, повідомляє Укрінформ.
"Словаччина максимально підтримує інтеграційні зусилля України... та поділиться всіма своїми ноу-хау в реформах, але з іншого боку ми наполягаємо на тексті, який говорить, що відкрити питання про майбутнє членство в НАТО можна буде лише тоді, коли в Україні буде мир і не буде точитися військовий конфлікт, коли будуть виконані всі умови… і коли з цим погодяться всі члени Альянсу", - сказав він.
На думку словацького лідера, членство України в НАТО є дуже далекою метою і зараз воно "передчасне й неможливе". Водночас Пеллегріні визнав: "Якби пала Україна, це була б дуже неприємна ситуація для всього східного флангу НАТО".
Також президент Словаччини вітає рішення стосовно посилення українських систем протиповітряної оборони, проте в той час вказує, що це послаблює захист східного флангу Північноатлантичного альянсу.
"Наступні кілька одиниць ППО для України означає їх дефіцит для країн-членів НАТО. Словаччина, схоже, й надалі, залишається без надійної охорони повітряного простору", - пояснив Пеллегріні додавши, що порушить питання "про виробничі можливості США і Європи" на зустрічі лідерів НАТО.
Президент Словаччини також повідомив, що його держава фінансуватиме пакет допомоги Києву від НАТО: Братислава зарахує ці видатки до тих 2% ВВП, які будуть спрямовані на оборону.
- 20 грудня 2023 року стало відомо, що прем'єр Словаччини Роберт Фіцо назвав вступ України до НАТО "початком Третьої світової".
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