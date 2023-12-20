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Прем'єр Словаччини Фіцо назвав вступ України до НАТО "початком Третьої світової" та пообіцяв ветувати його

20 грудня, 2023 середа
19:00
Світ Роберт Фіцо

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо ветуватиме вступ України до НАТО, бо вважає такий крок "початком Третьої світової"

Про це Роберт Фіцо сказав у етері InfoVojna.

"Ми перед виборами говорили, що для нас буде проблемою, якщо йдеться про членство України в НАТО. Я вірю, що цього ніколи не станеться. Поки я матиму можливість впливати на словацьку політичну сцену, буду використовувати право накласти вето на таке рішення... Я говорю, що ми не будемо згодні з членством України в НАТО, тому що це буде початок Третьої світової війни... Я вірю, що цього ніколи не станеться", - заявив прем'єр-міністр Словаччини.

В той самий час, за словами Фіцо, для Словаччини не є проблемою, якщо Україна стане членом ЄС.

"Ще перед парламентськими виборами я говорив: якщо ЄС хоче прийняти Україну, для нас це не проблема, але вона має виконати всі умови", - йдеться в заяві Роберта Фіцо.

Позиція Словаччини щодо війни в Україні та вступу до ЄС

26 жовтня прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив Єврокомісії, що не надаватиме Україні військову допомогу. Країна обмежиться гуманітарною підтримкою. Це було частиною його передвиборчої кампанії, завдяки чому Фіцо здобув перемогу на парламентських виборах.

Також політик заявив, що 50 млрд євро допомоги ЄС Україні повинні включати гарантії того, що кошти не будуть привласнені. Роберт Фіцо назвав Україну однією з найбільш корумпованих країн у світі.

А 6 листопада очільник уряду Словаччини уточнив, що не заборонятиме приватним компаніям надавати зброю Україні.

На початку листопада очільник МЗС Словаччини Юрай Бланар казав, що не вірить у перемогу України на полі бою. Він також заявив, що не може собі уявити Україну в Євросоюзі. 

"Це дійсно серйозне питання. Ну, за нинішніх обставин я не можу собі цього уявити. Мені самому цікаво, як, наприклад, пані (президентка Єврокомісії, - ред.) Урсула фон дер Ляєн обґрунтує пропозицію щодо членства чи початку переговорів про членство України в Європейському Союзі та відповість на запитання, як ми можемо почати переговори з країною, яка перебуває у військовому конфлікті", - сказав дипломат.

Україна
ЄС
політика
Словаччина
Вступ в ЄС
Третя світова війна
НАТО
вступ до НАТО
Роберт Фіцо
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