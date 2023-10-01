На парламентських виборах у Словаччині на перше місце вийшла проросійська партія "Смер"

Про це повідомляє Словацьке статистичне управління.

Рано вранці Словацьке статистичне управління опублікувало 99,2% результатів голосування на парламентських виборах із приблизно 6 тис. виборчих дільниць. Згідно з результатами, лідером з результатом у 23,3% голосів є ліва партія "Смер" колишнього прем’єр-міністра Роберта Фіцо, який проводить антиукраїнську політику. Фіцо відверто повторює російські пропагандистські наративи Кремля та наголошує, що припинить допомогу Україні у разі перемоги.

На другому місці опинилась соціал-ліберальна партія "Прогресивна Словаччина" Міхала Шимечка, яка набрала 17% голосів. Партія має два варіанти для формування коаліції:

разом із партіями Hlas, SaS та KDH коаліція отримає 85 місць, що становитиме комфортну більшість у парламенті на 150 місць.

з OĽaNO, SaS і KDH, тоді коаліція отримає вузьку більшість у 77 місць.

Соціал-демократична партія "Hlas" посіла третє місце із 15,03%.

Ультранаціоналістична "Словацька національна партія", яка проводить проросійську політику, отримала 5,7%.