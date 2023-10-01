На парламентських виборах у Словаччині на перше місце вийшла проросійська партія "Смер"
Згідно з результатами майже з усіх виборчих дільниць, які підраховані станом на ранок 1 жовтня, на парламентських виборах у Словаччині перемагає проросійська партія Роберта Фіцо "Смер"
Про це повідомляє Словацьке статистичне управління.
Рано вранці Словацьке статистичне управління опублікувало 99,2% результатів голосування на парламентських виборах із приблизно 6 тис. виборчих дільниць. Згідно з результатами, лідером з результатом у 23,3% голосів є ліва партія "Смер" колишнього прем’єр-міністра Роберта Фіцо, який проводить антиукраїнську політику. Фіцо відверто повторює російські пропагандистські наративи Кремля та наголошує, що припинить допомогу Україні у разі перемоги.
На другому місці опинилась соціал-ліберальна партія "Прогресивна Словаччина" Міхала Шимечка, яка набрала 17% голосів. Партія має два варіанти для формування коаліції:
- разом із партіями Hlas, SaS та KDH коаліція отримає 85 місць, що становитиме комфортну більшість у парламенті на 150 місць.
- з OĽaNO, SaS і KDH, тоді коаліція отримає вузьку більшість у 77 місць.
Соціал-демократична партія "Hlas" посіла третє місце із 15,03%.
Ультранаціоналістична "Словацька національна партія", яка проводить проросійську політику, отримала 5,7%.
- Згідно з першими нічними результатами екзит-полів лідирувала проєвропейська партія "Прогресивна Словаччина" Міхала Шимечка, а проросійська ліва партія "Смер" колишнього прем’єр-міністра Роберта Фіцо займала друге місце.
- Голова партії "Смер" Роберт Фіцо має проросійські погляди й заявляє, що санкції Заходу та ЄС проти РФ є марними. Він пообіцяв накласти вето на будь-яку заявку України на вступ до НАТО.
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