Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ На виборах у Словаччині перемагає проєвропейська партія, - екзит-поли

На виборах у Словаччині перемагає проєвропейська партія, - екзит-поли

1 жовтня, 2023 неділя
01:01
Світ Прапор Словаччини

Вибори у Словаччині завершились і місцеві ЗМІ публікують перші результати екзит-полів. Згідно з ними, лідирує партія проєвропейська партія "Прогресивна Словаччина" Міхала Шимечка

Про це пише РБК-Україна.

За результатами екзит-полу TV Markiza, проведеного агентством Focus, партії набрали таку кількість голосів:

  • "Прогресивна Словаччина" (соціал-лібералізм) - 23,5%
  • SMER-SD (ліві популісти) - 21,9%
  • Hlas (соціал-демократи) - 12,2%
  • "Звичайні люди" (OĽaNO, блок консерваторів та правих християн) - 8%
  • "Свобода та солідарність" (SaS, ліберали) - 6,4%
  • "Республіка" (ультраправі націоналісти) - 6%
  • "Християнсько-демократичний рух" (KDH) - 5,3%

Зазначимо, що прохідний бар'єр становить 5%.

Читайте також: Як кремлівські наративи беруть участь в європейських виборах. Дослідження

За даними екзитполу Focus, "Прогресивна Словаччина" має два варіанти для формування коаліції.

Перший - разом із партіями Hlas, SaS та KDH. У такому разі коаліція отримає 85 місць – комфортну більшість у парламенті на 150 місць.

Другий - з тими самими SaS і KDH, але плюс "Звичайні люди" (OĽaNO). Тоді коаліція отримає вузьку більшість у 77 місць.

Читайте також: У Словаччині проходять парламентські вибори: ліберали борються з антиукраїнською партією "Смер"

Проросійська партія SMER-SD Роберта Фіцо, швидше за все, не зможе заручитися більшістю навіть у союзі з Hlas та правою "Республікою".

  • Нагадаємо, згідно з опитуваннями станом на 27 вересня фаворитом на парламентських виборах у Словаччині була партія проросійського експрем’єра Фіцо.
  • У квітні правоохоронці в Словаччині закрили кримінальну справу проти лідера партії Smer-SD, експрем’єра Роберта Фіцо за публікацію відео передачі Україні системи ППО С-300. Крім того, Роберт Фіцо заявив про намір скасувати військову та політичну підтримку України.
вибори
Словаччина
Читайте також:
пенсія
29 вересня, 2023 п'ятниця
Зростання мінімальної зарплати та пенсії: чого чекати з 1 жовтня
29 вересня, 2023 п'ятниця
"Є завдання відігнати ворожу авіацію": у Defence Express пояснили, як ЗСУ застосовуватимуть ATACMS
ЗСУ
30 вересня, 2023 субота
ЗСУ не зупинити: у DeepState прокоментували ситуацію на лінії фронту
Київ
+18°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.37
    Купівля 37.37
    Продаж 38.12
  • EUR
    Купівля 39.81
    Продаж 40.81
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, неділя
1 жовтня
01:45
Зеленський і Шаппс
Міноборони Британії обіцяє відправити своїх військових в Україну
01:19
обстріл, ППО
Повітряна атака по Україні: відомо про вибухи у Одесі та Харкові
00:41
Оновлено
Конгрес США
Палата представників США затвердила бюджет: за фінансування України голосуватимуть окремо
00:37
OPINION
Валерій Пекар
Чому важливо мати бачення завершення війни
2023, субота
30 вересня
23:55
OTP Bank
В Угорщині відреагували на рішення України щодо OTP Bank
22:12
біженці з України
ООН виділить $123 млн для зимової допомоги українцям, які постраждали від війни
22:00
Сергій Жадан
Після перемоги тиск суспільства на владу буде жорсткішим, - Сергій Жадан
21:43
САУ CAESAR
Україна законтрактувала у Франції ще шість САУ Caesar, дрони та роботи розмінування, - ЗМІ
21:40
Володимир Зеленський
Ми працюємо над тим, щоб в Україні виробляли системи ППО, - Зеленський
21:33
Ексклюзив
наступ ЗСУ
Якщо ЗСУ продовжуватимуть наступ, то росіянам бракуватиме сил, - воєнний експерт Гендельман
21:19
Оновлено
"Ворскла" vs "Шахтар". 30 вересня 2023 року
"Шахтар" програв "Ворсклі". Результати матчів і розклад трансляцій 9-го туру УПЛ
21:16
Ватикан, Папа Римський, світ, релігія
Папа Франциск призначив 21 кардинала: це збільшить його вплив на обрання наступника
21:15
Ексклюзив
Дмитро Лубінець, омбудсман
Найважче повертати українських цивільних заручників, - Лубінець
21:12
Запоріжжя
Без Бєлгородської, Мінської та Красноярської: у Запоріжжі перейменували понад 70 вулиць, провулків та проспектів
21:07
Ексклюзив
Роман Безсмертний
Безсмертний: Формується вісь, яка буде робити усе, щоб знищити демократію і сучасну цивілізацію
20:52
Ексклюзив
Чорне море, Крим
РФ маніпулює питанням Криму лише заради того, щоб затягнути судовий процес, - експерт Смолій
20:33
Нагірний Карабах
З Нагірного Карабаху виїхали понад 100 тис. вірмен, повернулись 2,3 тис. азербайджанців
20:20
Аналітика
Бігборд у Словаччині з антиукраїнськими висловами
Як кремлівські наративи беруть участь в європейських виборах. Дослідження
20:19
Розчленування Чехословаччини у 1938-1939 рр.
Цей день в історії: Франція та Британія віддали Чехословаччину на поталу Гітлеру
20:01
Авіаудар по Констянтинівці
Росіяни скинули авіабомбу на Костянтинівку: поранено двох жінок та дитину
19:56
Ексклюзив
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець
Після деокупації тим, хто примусово отримав паспорти РФ, треба буде дати час щоб їх здати, - Лубінець
19:46
Кевін Маккарті
Уряд США на межі закриття, оскільки Маккарті планує голосування в останню хвилину перед опівніччю
19:45
Ексклюзив
росія, Китай
Як Китай намагається підкорити країни зі слабкими демократіями: експерт Харитонов про ситуацію навколо проєкту "один пояс, один шлях"
19:18
ЗСУ наступ
Протягом доби на фронті відбулося 24 боєзіткнення, ЗСУ відбили 9 атак ворога на Мар’їнському напрямку, - Генштаб
19:14
Ексклюзив
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець
Окрім МКС, злочинами росіян повинен займатися окремий трибунал на зразок Нюрнберзького, - Лубінець
19:10
Чехія Україна
Україна отримає від Чехії ліцензію на виробництво штурмових гвинтівок CZ BREN 2
18:59
Роберт Френсіс Кеннеді-молодший не виключає, що балотуватиметься у президенти США від "третьої сили"
18:54
З 1 жовтня водії включають фари
Відзавтра водії повинні вмикати фари поза населеними пунктами
18:43
Оновлено
ЗСУ війна
На Лимано-Куп’янському напрямку росіяни поновили штурми, а ЗСУ знищили там ворожі склади з боєприпасами та паливом
18:43
без світла, свічка блекаут
"Якщо будуть критичні влучання": який графік відключення світла діятиме на Черкащині та Полтавщині
18:38
OPINION
Марія Репко
Бюджет-2024. Чому мені стає погано, коли я дивлюся на проєкт
18:37
Огляд
БпЛА "Бобер"
Безпілотник "Бобер": українські "шахеди", з якими не може впоратися московська ППО, технічні характеристики та застосування
18:33
фермер
РФ змушує фермерів на ТОТ Херсонщини продавати продукцію за цінами, нижчими за ринкові
18:31
Азербайджан
Генпрокуратура Азербайджану заарештувала на 4 місяці ексміністра закордонних справ Нагірного Карабаху Бабаяна
18:17
У Києві на Шулявці під час реконструкції впав шляхопровід
18:04
Федоров показав експериментальний зразок бойового робота "Лють"
18:03
Ексклюзив
росія ядерна зброя
У Росії не настільки відчайдушне становище, щоб переходити на ядерну зброю, - ізраїльський військовий експерт Гендельман
18:00
Огляд
Зміна генералів у США: чим запам’ятався Марк Міллі і що очікувати Україні від колишнього пілота Чарльза Брауна
18:00
Жозеп Боррель в Одесі
До Одеси з неанонсованим візитом прибув голова європейської дипломатії Боррель
17:50
Ексклюзив
окупанти
Ізраїльський воєнний експерт пояснив, які шанси має російській наступ
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV