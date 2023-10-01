На виборах у Словаччині перемагає проєвропейська партія, - екзит-поли
Вибори у Словаччині завершились і місцеві ЗМІ публікують перші результати екзит-полів. Згідно з ними, лідирує партія проєвропейська партія "Прогресивна Словаччина" Міхала Шимечка
Про це пише РБК-Україна.
За результатами екзит-полу TV Markiza, проведеного агентством Focus, партії набрали таку кількість голосів:
- "Прогресивна Словаччина" (соціал-лібералізм) - 23,5%
- SMER-SD (ліві популісти) - 21,9%
- Hlas (соціал-демократи) - 12,2%
- "Звичайні люди" (OĽaNO, блок консерваторів та правих християн) - 8%
- "Свобода та солідарність" (SaS, ліберали) - 6,4%
- "Республіка" (ультраправі націоналісти) - 6%
- "Християнсько-демократичний рух" (KDH) - 5,3%
Зазначимо, що прохідний бар'єр становить 5%.
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За даними екзитполу Focus, "Прогресивна Словаччина" має два варіанти для формування коаліції.
Перший - разом із партіями Hlas, SaS та KDH. У такому разі коаліція отримає 85 місць – комфортну більшість у парламенті на 150 місць.
Другий - з тими самими SaS і KDH, але плюс "Звичайні люди" (OĽaNO). Тоді коаліція отримає вузьку більшість у 77 місць.
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Проросійська партія SMER-SD Роберта Фіцо, швидше за все, не зможе заручитися більшістю навіть у союзі з Hlas та правою "Республікою".
- Нагадаємо, згідно з опитуваннями станом на 27 вересня фаворитом на парламентських виборах у Словаччині була партія проросійського експрем’єра Фіцо.
- У квітні правоохоронці в Словаччині закрили кримінальну справу проти лідера партії Smer-SD, експрем’єра Роберта Фіцо за публікацію відео передачі Україні системи ППО С-300. Крім того, Роберт Фіцо заявив про намір скасувати військову та політичну підтримку України.
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