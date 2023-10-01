На виборах у Словаччині перемагає проєвропейська партія, - екзит-поли

Про це пише РБК-Україна.

За результатами екзит-полу TV Markiza, проведеного агентством Focus, партії набрали таку кількість голосів:

"Прогресивна Словаччина" (соціал-лібералізм) - 23,5%

SMER-SD (ліві популісти) - 21,9%

Hlas (соціал-демократи) - 12,2%

"Звичайні люди" (OĽaNO, блок консерваторів та правих християн) - 8%

"Свобода та солідарність" (SaS, ліберали) - 6,4%

"Республіка" (ультраправі націоналісти) - 6%

"Християнсько-демократичний рух" (KDH) - 5,3%

Зазначимо, що прохідний бар'єр становить 5%.

Читайте також: Як кремлівські наративи беруть участь в європейських виборах. Дослідження

За даними екзитполу Focus, "Прогресивна Словаччина" має два варіанти для формування коаліції.

Перший - разом із партіями Hlas, SaS та KDH. У такому разі коаліція отримає 85 місць – комфортну більшість у парламенті на 150 місць.

Другий - з тими самими SaS і KDH, але плюс "Звичайні люди" (OĽaNO). Тоді коаліція отримає вузьку більшість у 77 місць.

Читайте також: У Словаччині проходять парламентські вибори: ліберали борються з антиукраїнською партією "Смер"

Проросійська партія SMER-SD Роберта Фіцо, швидше за все, не зможе заручитися більшістю навіть у союзі з Hlas та правою "Республікою".