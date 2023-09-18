Лідер виборчої кампанії у Словаччині заявив, що планує скасувати підтримку України
Колишній словацький прем’єр-міністр, лідер опозиції Роберт Фіцо, чия партія претендує на перемогу на позачергових парламентських виборах у Словаччині цього місяця, хоче скасувати військову та політичну підтримку України
Про це він заявив в інтерв'ю, повідомляє AP.
Зазначається, що Фіцо, який очолював Словаччину з 2006 по 2010 рік і з 2012 по 2018 рік, є фаворитом на посаду прем'єр-міністра після виборів 30 вересня. Він і його ліва партія Smer проводили передвиборчу кампанію з чіткими проросійськими та антиамериканськими меседжами.
"Якщо Smer увійде до складу уряду, ми більше не будемо відправляти зброю та боєприпаси в Україну", – заявив словацький експрем’єр-популіст.
AP пише, що Фіцо також виступає проти санкцій ЄС щодо Росії, ставить під сумнів здатність української армії витіснити російські війська і хоче використати членство Словаччини в НАТО, щоб заблокувати приєднання України. Його повернення до влади може змусити Словаччину відмовитися від свого демократичного курсу, пішовши шляхом Угорщини за прем’єр-міністра Віктора Орбана.
В інтерв'ю Фіцо також стверджував, що жодна кількість західної зброї, яка надходить в Україну, не змінить хід війни. Він сказав, що Євросоюз і США повинні використати свій вплив, щоб змусити Росію та Україну укласти компромісну мирну угоду.
"Наївно думати, що Росія піде з Криму. Наївно думати, що Росія колись покине територію, яку вона контролює в Україні", - заявляв словацький чиновник
- У квітні правоохоронці в Словаччині закрили кримінальну справу проти лідера партії Smer-SD, експрем’єра Роберта Фіцо за публікацію відео передачі Україні системи ППО С-300.
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