Про це пише rtvs.sk.

"Кримінальне провадження було припинено у 2022 році в червні місяці остаточною постановою про закриття справи", - зазначила речниця регіональної поліції Братислави Яна Сімункова.

Минулого року депутат парламенту Ян Бенчик поінформував парламент про подання кримінальної скарги проти Фіцо за підозрою у скоєнні злочину шпигунства, загрози для секретної інформації, конфіденційної інформації та інформації з обмеженим доступом.

Тоді він попередив, що відео Фіцо могло потенційно загрожувати солдатам або залізничникам, які брали участь у передачі системи С-300. Фактично, він опублікував відео в соціальній мережі ще до того, як було оголошено про саму передачу.