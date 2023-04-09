У Словаччині закрили кримінальне провадження щодо експрем'єра за публікацію відео передачі Україні С-300
Правоохоронці в Словаччині закрили кримінальну справу проти лідера партії Smer-SD, експрем’єра Роберта Фіцо за публікацію відео передачі Україні системи ППО С-300
Про це пише rtvs.sk.
"Кримінальне провадження було припинено у 2022 році в червні місяці остаточною постановою про закриття справи", - зазначила речниця регіональної поліції Братислави Яна Сімункова.
Минулого року депутат парламенту Ян Бенчик поінформував парламент про подання кримінальної скарги проти Фіцо за підозрою у скоєнні злочину шпигунства, загрози для секретної інформації, конфіденційної інформації та інформації з обмеженим доступом.
Тоді він попередив, що відео Фіцо могло потенційно загрожувати солдатам або залізничникам, які брали участь у передачі системи С-300. Фактично, він опублікував відео в соціальній мережі ще до того, як було оголошено про саму передачу.
- У Словаччині планують збільшити обсяги виробництва 155-міліметрових снарядів із 30 тисяч до 150 тисяч на рік, тобто в п'ять разів. Але потрібна допомога ЄС.
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