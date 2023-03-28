Про це сказав міністр оборони Словаччини Ярослав Надь на конференції в Братиславі, передає Bloomberg.

"Словаччина вже інвестує в розширення потужностей, що має збільшити річний випуск до 100 тисяч снарядів. Цифри в 150 тисяч можна досягти за додаткової підтримки ЄС", - ідеться в повідомленні.

Єврокомісар із внутрішнього ринку та послуг Тьєррі Бретон заявив, що країни ЄС вже накопичили боєприпаси на своїх складах, тож настав час віддати їх Україні. Йдеться в тому числі й про снаряди 155-мм.

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