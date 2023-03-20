Країни ЄС погодили план постачання 1 млн боєприпасів для України

Країни ЄС за участю міністрів закордонних справ та міністрів оборони досягли домовленості спільно закупити один мільйон боєприпасів для України. Власне це багатошаровий план, оскільки він передбачає виділення одного мільярда євро з європейського фонду миру для компенсації постачання цих боєприпасів з запасів країн-членів НАТО. Також цей проєкт передбачає, що один мільярд євро буде виділений на закупівлю боєприпасів через європейське оборонне агентство. Це агенція обʼєднує в собі оборонні підприємства Європейського Союзу та є інтегральною платформою для замовлень ЄС. Також країни ЄС будуть робити замовлення боєприпасів для збільшення виробничих потужностей власних оборонних заводів. Все це має забезпечити постачання одного мільйона артилерійських снарядів для України протягом наступних 12 місяців.

Хочу нагадати, що всі європейські компанії, які виготовляють боєприпаси, за минулий рік виготовили лише 300 тис. боєприпасів. Тепер вони змушені ці показники збільшити. Однак збільшення виготовлення боєприпасів створює нові проблеми. У кількох іноземних ЗМІ публікувалась інформація, що низькі темпи виготовлення боєприпасів для України зумовлені дефіцитом вибухових речовин. Дефіцит цих речовин може суттєво затримати виготовлення одного мільйона боєприпасів. Зокрема, мова йде про тротил, порох та нітроцелюлозу.



Виготовлення 155-мм артилерійських снарядів.



Коли ми говоримо про один мільйон боєприпасів, то слід співвідносити цю цифру з реальними потребами української армії. Міністр оборони України Олексій Резніков говорив, що коли йде мова про боєприпаси калібру 155-мм, то потреби ЗСУ задовольняються лише на ⅕. Українська армія вистрілює щомісяця понад 100 тис. боєприпасів. Тому наша потреба в артилерійських снарядах на місяць в умовах бойових дій становить 500 тис. Саме така кількість боєприпасів допоможе Силам оборони надійно контролювати лінію фронту та знищувати противника. 500 тис. боєприпасів на місяць є стандартом, який відповідає нашим потребам. Це говорить про те, що потреби української армії будуть задовольнятися з запасів країн-членів НАТО. Також шляхом потужностей США, які нам вже передали понад 1 млн боєприпасів калібру 155-мм.

Українські пілоти пройшли навчання на літаках F-16 в США

Командування Повітряних сил України нарешті оприлюднили результати навчання українських пілотів на американських літаках F-16. Генерал Сергій Голубцов повідомив, що після ретельної оцінки тритижневого навчання наших пілотів на американській військовій базі було ухвалено рішення, що українські пілоти можуть навчитись керувати та літати на F-16 менше ніж за пів року. Такі висновки були зроблені американськими військовими, які співпрацювали з нашими пілотами. За словами генерала Голубцова, це може вплинути на подальші оцінки щодо того скільки часу потрібно, щоб українські пілоти змогли опанувати літаки F-16.



Американський багатофункціональний легкий винищувач General Dynamics F-16 Fighting Falcon

Підготовка резервів та ротація військових в Збройних Силах України

Військовослужбовець ЗСУ Ігор Швайка розповів, що ситуація в Бахмуті не змінюється протягом останніх місяців. Йдуть важкі бої біля Авдіївки та Бахмута. Росіяни кидають на штурми українських позицій великі ресурси. Зокрема, особовий склад. Швайка наголосив, що українські Сили оборони на Донеччині продовжують робити головну роботу - перемелювати російські підрозділи.



Ігор Швайка наголосив на важливості ротації підрозділів, які беруть активну участь в бойових діях. Він переконаний, що потрібно більше докладати сили для підготовки нових підрозділів для ведення більш успішних наступальних та оборонних дій. Швайка розповів, що попри кардинальні зміни у ЗСУ, паперова бюрократія все ще залишається проблемою у війську. За його словами, на цю проблему наші військові витрачають дуже багато часу. Однак, за його словами, в умовах війни наші військові повністю адаптовуються до будь-якої роботи, в тому числі і бюрократичної. Він зауважив, що логіка в письмовій документації в ЗСУ також має і позитивну складову. Адже є інформація, яку важливо продублювати. І в умовах бойових дій, а саме атак противника на штаби та центри управління, дублювання інформації часто дає позитивний результат.

Також військовослужбовець ЗСУ Ігор Швайка розповів, що на кожен вихід із порядку несення військової служби існує службове розслідування. Це саме стосується і втрати зброї, речового майна та техніки. Під час службового розслідування встановлюються обставини та причини знищення, або пошкодження зброї та техніки. Все це фіксується. За словами Швайки, в умовах війни це рутинна робота і ніяких складнощів в цьому немає. Головне в таких ситуаціях координація та взаємодія.