Чи варто очікувати підвищення зарплат та пенсій у 2025 році?
Як зміняться рівні зарплат та пенсій для українців у 2025 році, а також чи планується індексація виплат, читайте в матеріалі Еспресо
Українці майже щомісяця прослідковують тенденцією щодо збільшення вартості окремих видів товарів та послуг, а також відчутно дорожчання у платіжках за комунальні. Однак, чи варто очікувати підвищення заплат та пенсій протягом наступного 2025 року?
Які будуть зарплати та пенсії у 2025 році?
Протягом 2024 року, незважаючи на війну, мінімальна зарплата в Україні підвищувалася двічі - з 6700 гривень до 7100 гривень у січні, а в квітні знову зросла до 8000 гривень. Проте, у законі про державний бюджет на 2025 рік не передбачено підвищення мінімальних зарплат або пенсій, вони будуть такими ж, як у 2024 році. Для пенсіонерів, можливо все ж таки зміни відбудуться, адже варто розраховувати на березневу індексацію, яка за прогнозами має сягнути близько 10%. Хоча цей показник поки рано озвучувати, його затверджує Кабмін.
На перевагу цьому, середня зарплата в Україні продемонструвала позитивну динаміку: у першому кварталі 2024 року вона становила 18 903 грн, а у третьому - 21 946 грн, пише Work.ua. Причиною таких змін є дефіцит співробітників, з яким зіткнулися майже всі сфери.
За результатами дослідження Європейської Бізнес Асоціації, 87% підприємств підвищили зарплати у 2024 році, однак у 2025, ця тенденція має зберегтись, адже значна частина компаній також планують збільшувати виплати співробітникам.
Варто зазначити, що 36% компаній планують підвищення рівня заробітної плати, втім ще не визначились з розміром підвищення. 16% компаній планують підвищення заробітної плати на 5-10%, 24% – на 10-15%, 11% - на 15-20% і лише 1% компаній планує підвищення заробітної плати більше ніж на 20%, - зазначили в Асоціації.
Згідно з державними бюджетними прогнозами, середня зарплата в Україні зросте в наступному році до 24 389 грн на місяць.
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