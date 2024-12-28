Що буде з доларом, зарплатами та цінами у 2025 році

Що буде із зарплатами та пенсіями українців у 2025 році

У 2024 році мінімальна зарплата в Україні зростала двічі. З 1 січня 2024 року мінімалку підвищили з 6700 до 7100 грн, тобто на 400 грн. З 1 квітня розмір мінімальної зарплати підняли ще на 900 грн – до 8000 грн. Однак закон про бюджет на 2025 рік не передбачає ані підвищення мінімальних зарплат, ані мінімальних пенсій, – вони залишаться на рівні 2024 року.

Єдине підвищення пенсій, на яке можуть сподіватись пенсіонери – індексація, яку мають проводити щороку у березні. Показник індексації затверджує Кабінет міністрів. Очікують, що він буде не менше 10%.

При цьому середня заробітна плата, за даними Держстату в Україні, у 2024 році зростала доволі динамічно. Якщо у першому кварталі вона становила 18 903 грн, то у третьому уже 21 946 грн. За даними Work.ua, у грудні роботодавці пропонують в середньому 21 184 грн на місяць.

Основна причина, через яку роботодавцям довелось підвищувати рівень зарплат – дефіцит кадрів, з яким зіткнулись практично усі галузі.

За даними дослідження ринку праці України, які провела Європейська Бізнес Асоціація разом з експерткою з аналітики ринку праці Тетяною Пашкіною, 87% опитаних компаній у 2024 році підвищили зарплату працівникам, а 71% заявили про значний дефіцит кваліфікованих кадрів. У 2025 році 36% компаній, які брали учать у дослідженні, планують підвищення рівня заробітної плати, втім, ще не визначились з розміром підвищення. 16% компаній планують підвищення заробітної плати на 5-10%, 24% – на 10-15%, 11% - на 15-20% і лише 1% компаній планують підвищення заробітної плати більше ніж на 20%.

Інфографіка Європейської Бізнес Асоціації

У законі про державний бюджет на 2025 рік передбачають зростання середньої заробітної плати в Україні до 24 389 гривень на місяць.

Чого очікувати від курсу долара у 2025 році

2024 рік минув без потрясінь на валютному ринку, утім, впродовж року гривня плавно девальвувала. Станом на 1 січня 2024 офіційний курс долала становив 38,002 грн, євро – – 41,996 грн. На 27 грудня НБУ встановив офіційний курс долара на рівні 41,84 грн, євро – 43,51.

"У наступному році різких курсових коливань очікувати також очікувати не варто, оскільки курс перебуває під контролем НБУ, – каже у коментарі "Еспресо" інвестиційний банкір Сергій Фурса. – Значної девальвації гривні не буде, як і цього року, бо Нацбанк використовує курс валюти, в тому числі для боротьби з інфляцією. Зараз вона прискорилась, тому НБУ більш жорстко почав поводитись з курсом".

За даними Держстату, зростання цін прискорилось восени. За вересень 2024 індекс споживчих цін зріс 1,7% за місяць (найвищий показник за рік). У жовтні цей показник становив 1,3%, у листопаді – 1,2%.

За прогнозом Сергія Фурси, у першому кварталі 2025 року інфляція точно залишиться високою.

"Якщо інфляція буде сповільнюватись, НБУ може дозволити гривні більше девальвувати, але ці рухи також будуть обмеженими. На кінець наступного року ми очікуємо 45 грн за долар, – каже експерт. – У нас забезпечна фінансова підтримка на наступний рік з боку іноземних партнерів, тобто вона повністю профінансована. Таким чином резерви НБУ залишатимуться на дуже високому чи навіть рекордному рівні. Як результат, у нього буде достатньо ресурсів, аби стримувати різкі коливання на валютному ринку".

До слова, курс на рівні 45 грн за долар закладений у бюджеті на наступний рік – саме таким показником користувався Мінфін, розраховуючи бюджет 2025.

"Безумовно, девальвація гривні спрощує життя українському Мінфіну – тоді йому легше фінансувати видатки. Але з бюджетом на наступний рік усе добре, тому немає потреби робити різку девальвацію. Ти більше, що це – інтерес Мінфіну, інтерес НБУ у стримуванні інфляції", – каже Сергій Фурса.

За прогнозом НБУ, інфляція до кінця 2024 року становитиме до 9,7%, але у наступному році вона знизиться до 6,9%. При цьому на початку 2025 року показник інфляції тимчасово перетне позначку 10%.

Як і чому зростали ціни на продукти у 2024 році

За оцінкою НБУ, висока інфляція у 2024 році пов’язана насамперед з подорожчанням продовольчих товарів унаслідок гірших, ніж очікувалося, урожаїв різних сільськогосподарських культур, що потягло за собою зростання вартості сировини для харчової промисловості. Пришвидшення інфляції також зумовлювалося подальшим збільшенням виробничих витрат, у тому числі на електроенергію й оплату праці, та курсовими ефектами внаслідок послаблення гривні в попередні періоди.

Керівниця відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" Тетяна Попович також вважає, що основною причиною подорожчання продуктів стали погодні умови 2024 року, які вплинули на врожайність, а також підвищенням витрат на виробництво та логістику. Це призвело до того, що овочі так званої борщової групи подорожчали більш ніж вдвічі. Крім того, через поганий урожаї капусти та цибулі, їх доводиться імпортувати для задоволення внутрішнього попиту.

Скажімо, якщо у грудні 2023 року середня ціна на капусту білокачанну в Україні становила 11,19 грн, то у листопаді 2024 уже 30,46 грн за кг. Морква подорожчала з 11,43 грн до 26,98 грн, картопля з 15,13 грн до 29,79 грн. А ці овочі займають значну частину у споживчому кошику українців.

Щодо молока та м’яса, то тут є дві основні причини зростання цін: скорочення поголів’я худоби в Україні та витрати на енергоресурси (особливо це стосується відключень електроенергії, коли виробникам та постачальникам доводиться переходити на генератори).

За даними аналітика Асоціації виробників молока Георгія Кухалейшвілі в Україні попит на молочну сировину залишається вищим за пропозицію.

"Молока від господарств надходить на переробку все менше, але заводи, які виробляють вершкове масло та сухе молоко, не готові купувати молоко на споті за поточними високими цінами, беручи до уваги той факт, що ціни на масло в Європі суттєво знизились. Якщо в жовтні вершкове масло в ЄС коштувало 8,50 євро за кг, то тепер ціна становить 6,50 євро за кг. Ціна на молочну сировину на споті практично не змінилася з 1 грудня, – вважає аналітик. – Вірогідне повторення ситуації 2023 року, коли вітчизняні компанії почали імпортувати вершкове масло для реалізації на внутрішньому ринку, що посприяло припиненню росту цін на сире молоко. За схожим сценарієм ймовірний розвиток подій в сегменті сирів. Враховуючи те, що європейські виробники отримують дотації, а їхні виробничі витрати менші, ніж у вітчизняних сироварів, то європейські сири коштують дешевше й українські торговельні мережі починають їх активно імпортувати".

Що буде з цінами на комунальні послуги у 2025 році

У 2024 році ціни на комунальні послуги практично не змінились. Річ у тім, що 19 серпня 2022 року діє закон, який встановлює мораторій на підвищення цін (тарифів) на ринку природного газу та у сфері теплопостачання на період дії воєнного стану та на шість місяців після його завершення. Йдеться про заборону підвищувати тарифи для всіх категорій споживачів на послуги з розподілу природного газу, тепла та гарячої води.

Крім того, ціна на природний газ для побутових споживачів, ОСББ, виробників теплової енергії, які мають договір з ГК "Нафтогаз України" зафіксована на тому рівні, що була станом 24 лютого 2022 року.

Заборони підвищувати ціни на квартплату, холодну воду чи електроенергію немає.

У 2024 році для населення суттєво зросли тарифи на електрику. З 1 червня вартість електроенергії зросла з 2,64 грн/кВт∙год до 4,32 грн/кВт∙год. Тариф є фіксованим та не залежить від обсягу споживання. Відтак, для середньостатистичної сім’ї, яка використовує орієнтовно 170 кВт∙год на місяць, платіжка за електроенергію зросла на 285 гривень.

Тариф на електрику 4,32 грн/кВт∙год діятиме до 30 квітня 2025 року. Тож можна очікувати, що у травні уряд знову переглядатиме вартість електрики для населення.

Що буде з цінами на пальне у 2025 році

За даними Консалтингової групи "А-95", станом на 2 січня 2024 року літр бензину А-95 в Україні в середньому коштував 51,42 грн, А-95+ – 54,55, дизельне пальне – 51,44 грн. За рік бензин подорожчав в середньому на 4 грн за літр і на 26 грудня літр бензину А-95 в Україні в середньому коштував 55,53 грн, А-95+ – 58,48 грн. Дизельне пальне коштувало – 52,44 грн.

Ціни на пальне в України залежать насамперед від цін на світовому ринку, однак у 2024 році Верховна Рада прийняла законопроєкт про підвищення акцизного податку на пальне. Він набув чинності з 1 вересня 2024 року і передбачає встановлення графіку щорічного збільшення акцизного податку на різні види пального до 1 січня 2028 року.

Відповідно до цього закону, з 1 січня 2025 року акцизи на пальне знову зростуть:

на бензин з 242,6 до 271,7 євро за тонну;

на дизельне пальне з 177,6 до 215,7 євро за тонну;

на автогаз з 165 до 193 євро за тонну.

Збільшення акцизів може призвести до подорожчання пального в середньому на 1,5 грн за літр.

Ще один фактор, який може вплинути на зростання цін на пальне в Україні – запровадження авансового податку на прибуток для АЗС. За словами експерта паливного ринку Леоніда Косянчука, проблема авансового платежу в тому, що закон передбачає фіксовану суму податку, незалежно від об'єму продажу на конкретній АЗС.

"Виходить, що АЗС на якомусь жвавому перехресті, чи заправка десь між селами, мають сплачувати однакову суму – 60 тис. грн авансу. Найцікавіше, що переплачена сума податку не повертається платнику і не йде в рахунок майбутніх платежів", – каже він. Експерт припускає, що через таку "зрівняйлівку" авіадискаунтерів ставатиме менше, це вплине на ціну на пальне.