Стан Папи Франциска стабілізувався, але прогноз залишається "все ще обережним"

Про це повідомляє Vatikan News.

Зазначається, що Папа Франциск пережив спокійну ніч, пізніше він поснідав, випив кави і почитав газети.

Прессекретар Маттео Бруні заявив, що Папа прийняв кардинала Державного Секретаря П'єтро Пароліна і заступника з загальних питань Державного Секретаріату архиєпископа Едгара Пенья Парру, які прибули з візитом.

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Також у пресслужбі кажуть, що стан здоров'я Папи залишається стабільним, респіраторна фізіотерапія чергується з неінвазивною механічною вентиляцією легень і тривалими періодами додаткової високопотокової оксигенації з хорошою реакцією на газообмін. У повідомленні додається, що прогноз все ще залишається обережним.

У заяві також зазначено, що Папа залишається бадьорим, орієнтованим і в доброму гуморі.

Що передувало

У п'ятницю, 14 лютого, Папу Римського Франциска поклали до римської лікарні "Джемеллі" через бронхіт після того, як понтифік ледве зміг говорити під час однієї зі своїх зустрічей вранці. Він пропустить кілька запланованих публічних заходів протягом наступних трьох днів.

Увечері понеділка, 17 лютого, пресслужба Святого Престолу оприлюднила оновлену інформацію про стан здоров'я Папи Франциска. Йому довелось залишитись у лікарні через ускладнення, пов'язані з респіраторною інфекцією.

Станом на вівторок, 18 лютого, Папа Римський перебував у складному стані, оскільки у нього розвинулася двостороння пневмонія.

У суботу, 21 лютого, стан Папи Франциска різко загострився. Протягом дня у нього зупинялося дихання. Його під'єднували до кисневого балона та робили переливання крові, оскільки у глави Римо-католицької церкви було виявлено тромбоцитопенію. Згодом стало відомо, що критичний стан здоров'я 88-річного Папи Франциска продовжує погіршуватися. У нього не проходять симптоми тромбоцитопенії, а також у понтифіка виявили ниркову недостатність.

У вівторок, 25 лютого, пресслужба Святого Престолу повідомила, що Папа Франциск добре відпочив протягом ночі, втім, лікарі висловлювали стримані прогнози, зважаючи "на складність клінічної картини".

1 березня стало відомо, що Папа Франциск пережив напад ізольованого бронхоспазму і потребував неінвазивної вентиляції легенів.