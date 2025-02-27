Госпіталізація Папи Франциска: Ватикан порушив табу, поширюючи інформацію про здоров'я понтифіка

Про це пише Reuters.

Вказано, що протягом століть одним з найбільших табу у Ватикані було відкрите обговорення здоров'я Папи Римського, бо, позаяк він є шанованою духовною фігурою, говорити про його земне здоров'я було б святотатством. Втім, пресслужба Святого Престолу після госпіталізації понтифіка щодня інформує про стан його здоров'я.

Двоє лікарів, які опікуються здоров'ям Папи Франциска, розповіли, що саме він розпорядився про щоденні звіти про стан його здоров'я, які б не приховували жодної інформації.

За словами колишнього головного редактора Католицької служби новин Ерландсона, ці новини "зміцнюють довіру до того, що ми отримуємо досить точну інформацію про стан здоров'я Папи". Водночас ватиканський кореспондент Джон Тевіс вважає, що така прозорість "відповідає відкритому стилю спілкування Франциска, але є відходом від традиційної стриманості Ватикану на тему здоров'я Папи".

Офіційні особи Ватикану не говорили публічно про причини такої детальної інформації, але в приватних розмовах кілька з них зазначили, що прозорість допомогла б уникнути дезінформації.

Що передувало

У п'ятницю, 14 лютого, Папу Римського Франциска поклали до римської лікарні "Джемеллі" через бронхіт після того, як понтифік ледве зміг говорити під час однієї зі своїх зустрічей вранці. Він пропустить кілька запланованих публічних заходів протягом наступних трьох днів.

Увечері понеділка, 17 лютого, пресслужба Святого Престолу оприлюднила оновлену інформацію про стан здоров'я Папи Франциска. Йому довелось залишитись у лікарні через ускладнення, пов'язані з респіраторною інфекцією.

Станом на вівторок, 18 лютого, Папа Римський перебував у складному стані, оскільки у нього розвинулася двостороння пневмонія.

У суботу, 21 лютого, стан Папи Франциска різко загострився. Протягом дня у нього зупинялося дихання. Його під'єднували до кисневого балона та робили переливання крові, оскільки у глави Римо-католицької церкви було виявлено тромбоцитопенію. Згодом стало відомо, що критичний стан здоров'я 88-річного Папи Франциска продовжує погіршуватися. У нього не проходять симптоми тромбоцитопенії, а також у понтифіка виявили ниркову недостатність.

25 лютого попри важкий стан понтифік демонстрував незначне поліпшення.