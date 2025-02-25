У Ватикані розповіли про стан хворого на двосторонню пневмонію Папи Франциска

Про це повідомляє Vatican News.

"Папа Франциск добре відпочив протягом ночі", - йдеться у повідомленні пресслужби.

Вчора інформували, що попри важкий стан понтифік демонстрував незначне поліпшення. Це підтвердили деякі лабораторні аналізи. Крім того, у нього не було епізодів астмоподібних респіраторних розладів.

"Моніторинг його легкої ниркової недостатності не викликав жодних занепокоєнь. Киснева терапія триває, хоча і з дещо зниженим потоком і рівнем кисню", - йшлося у повідомленні.

Втім, лікарі висловлювали стримані прогнози, зважаючи "на складність клінічної картини".

Що передувало

У п'ятницю, 14 лютого, Папу Римського Франциска поклали до римської лікарні "Джемеллі" через бронхіт після того, як понтифік ледве зміг говорити під час однієї зі своїх зустрічей вранці. Він пропустить кілька запланованих публічних заходів протягом наступних трьох днів.

Увечері понеділка, 17 лютого, пресслужба Святого Престолу оприлюднила оновлену інформацію про стан здоров'я Папи Франциска. Йому довелось залишитись у лікарні через ускладнення, пов'язані з респіраторною інфекцією.

Станом на вівторок, 18 лютого, Папа Римський перебував у складному стані, оскільки у нього розвинулася двостороння пневмонія.

У суботу, 21 лютого, стан Папи Франциска різко загострився. Протягом дня у нього зупинялося дихання. Його під'єднували до кисневого балона та робили переливання крові, оскільки у глави Римо-католицької церкви було виявлено тромбоцитопенію. Згодом стало відомо, що критичний стан здоров'я 88-річного Папи Франциска продовжує погіршуватися. У нього не проходять симптоми тромбоцитопенії, а також у понтифіка виявили ниркову недостатність.