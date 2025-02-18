Стан складний: у Папи Римського розвинулася двостороння пневмонія
Станом на вівторок, 18 лютого, Папа Римський перебуває у складному стані через двосторонню пневмонію
Про це повідомляє Vatican News.
"Комп’ютерна томографія грудної клітини, яку Франциск пройшов у другій половині дня, виявила складну картину, яка потребувала подальшої фармакологічної терапії", - йдеться у повідомленні.
У пресслужбі Ватикану додали, що Франциск попри двосторонню пневмонію перебуває у хорошому настрої, хоч і є в складному стані.
88-річний Папа Римський схильний до легеневих інфекцій. У молодості в нього був плеврит і йому видалили частину однієї легені.
- У п'ятницю, 14 лютого, Папу Римського Франциска поклали до лікарні через бронхіт після того, як понтифік насилу зміг говорити під час однієї зі своїх зустрічей вранці. Він пропустить кілька запланованих публічних заходів протягом наступних трьох днів.
- Увечері понеділка, 17 лютого, пресслужба Святого Престолу оприлюднила оновлену інформацію про стан здоров'я Папи Франциска. Йому довелось залишитись у лікарні через ускладнення, пов'язані з респіраторною інфекцією.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.33 Купівля 41.33Продаж 41.86
- EUR Купівля 43.23Продаж 43.88
- Актуальне
- Важливе