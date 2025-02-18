Стан складний: у Папи Римського розвинулася двостороння пневмонія

Про це повідомляє Vatican News.

"Комп’ютерна томографія грудної клітини, яку Франциск пройшов у другій половині дня, виявила складну картину, яка потребувала подальшої фармакологічної терапії", - йдеться у повідомленні.

У пресслужбі Ватикану додали, що Франциск попри двосторонню пневмонію перебуває у хорошому настрої, хоч і є в складному стані.

88-річний Папа Римський схильний до легеневих інфекцій. У молодості в нього був плеврит і йому видалили частину однієї легені.