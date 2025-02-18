Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Стан складний: у Папи Римського розвинулася двостороння пневмонія

Стан складний: у Папи Римського розвинулася двостороння пневмонія

Влад Дідусь
18 лютого, 2025 вiвторок
23:02
Світ Папа Римський, Папа Франциск

Станом на вівторок, 18 лютого, Папа Римський перебуває у складному стані через двосторонню пневмонію

Зміст

Про це повідомляє Vatican News.

"Комп’ютерна томографія грудної клітини, яку Франциск пройшов у другій половині дня, виявила складну картину, яка потребувала подальшої фармакологічної терапії", - йдеться у повідомленні.

У пресслужбі Ватикану додали, що Франциск попри двосторонню пневмонію перебуває у хорошому настрої, хоч і є в складному стані.

88-річний Папа Римський схильний до легеневих інфекцій. У молодості в нього був плеврит і йому видалили частину однієї легені. 

  • У п'ятницю, 14 лютого, Папу Римського Франциска поклали до лікарні через бронхіт після того, як понтифік насилу зміг говорити під час однієї зі своїх зустрічей вранці. Він пропустить кілька запланованих публічних заходів протягом наступних трьох днів.
  • Увечері понеділка, 17 лютого, пресслужба Святого Престолу оприлюднила оновлену інформацію про стан здоров'я Папи Франциска. Йому довелось залишитись у лікарні через ускладнення, пов'язані з респіраторною інфекцією.
Теги:
Новини
Здоров'я
Ватикан
Папа Римський Франциск
Читайте також:
Міхаель Галер
Автор Альона Мишакова
26 січня, 2025 неділя
Україна дасть поштовх економічному зростанню в інших країнах, — депутат Європарламенту Міхаель Галер про євроінтеграцію
Паулюс Саударгас
Автор Альона Мишакова
26 грудня, 2024 четвер
Вигоди інтеграції до ЄС очевидні — це відчутні економічні та соціальні трансформації. Депутат Європарламенту Паулюс Саударгас розповів Еспресо про перспективи вступу України до Євросоюзу
модульне містечко на Рівненщині
Автор Зіновія Воронович
30 грудня, 2024 понедiлок
Соціальне житло для переселенців: чому його нереально знайти та як у цьому допоможе новий закон
Київ
-7.6°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.33
    Купівля 41.33
    Продаж 41.86
  • EUR
    Купівля 43.23
    Продаж 43.88
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, середа
19 лютого
00:22
Оновлено
Джуд Беллінгем та Ерлінг Холанд (праворуч), "Манчестер Сіті" - "Реал"
"Мілан", "Аталанта", "Селтік" і "Монако" вилетіли з Ліги чемпіонів: результати та розклад 1/16 фіналу
00:07
Оновлено
ЗСУ, ППО
Російська атака дронами ввечері 18 лютого: у Києві спрацювала ППО
00:05
Дональд Трамп
Трамп після переговорів США та РФ заявив про необхідність проведення виборів в Україні
2025, вiвторок
18 лютого
23:35
Ярослава Магучіх
Магучіх з найкращим результатом сезону у світі тріумфувала на турнірі в Словаччині
23:20
Ексклюзив
Кіт Келлог
Будуть фіналізуватися ключові положення стратегії США: експерт-міжнародник Краєв про візит Келлога до Києва
22:59
Керівник зовнішньополітичного відомства Канади Мелані Жолі
Канада прагне відіграти роль у підтримці миру в Україні після війни, - глава МЗС Жолі
22:24
Оновлено
Війна з Росією, ЗСУ
Від початку доби на фронті відбулось 144 бої, на Покровському напрямку зафіксували 43 атаки
22:22
Ексклюзив
Дмитро Разумков
Разумков: "Вводити санкції треба по відношенню до тих, до кого ви не можете дотягнутись"
22:18
Ексклюзив
росія - китай
Одна з геополітичних цілей США - розірвати дружбу між Москвою та Пекіном, - експерт-міжнародник Краєв
22:10
Президент Франції Еммануель Макрон
Макрон: Франція не планує відправляти військових воювати в Україні
22:01
Ексклюзив
Дональд Трамп
США повертають українській владі борги виборчої кампанії, - нардеп Разумков
21:41
Дональд Трамп
У США пропонують визнати день народження Трампа державним святом
21:39
таксі
Робота таксі під час комендантської години: у Києві зареєстрували петицію
21:22
путін
Путін не зацікавлений в мирній угоді та хоче контролювати всю територію України, - NBC
21:15
Ексклюзив
будівництво, нерухомість, забудова
В Україні видали гарантію для реєстрації нерухомості, що будується: комерційна директорка "Інтергал-Буд" розповіла про переваги для покупця
20:52
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Курахівська кишеня: бригади ЗСУ тримають оборону в дуже складних умовах. Колонка Сергія Згурця
20:41
ЗСУ
Українські воїни вперше уразили північнокорейську САУ "Коксан"
20:05
Україна ЄС
ЄС планує надати Україні пакет військової допомоги на 6 млрд євро на тлі перемовин між США і РФ, – Politico
20:00
OPINION
"Вільна каса!"
19:53
опалення
Шмигаль оголосив про підготовку до наступного опалювального сезону в Україні
19:37
Обласна МСЕК
В Україні перевірили понад половину рішень МСЕК про встановлення інвалідності посадовцям
19:22
Ексклюзив
"Накопичилась велика кількість ворожої сили, приблизно дві дивізії РФ": у 60-й ОМБр розповіли про ситуацію на Лиманському напрямку
19:21
Віктор Ляшко
Розброньовані медики служитимуть у ЗСУ за однорічним контрактом і лише на медичних посадах, - МОЗ
19:17
На кінофестивалі у США покажуть фільм російської пропагандистки Попової "Ідіотка". У ньому знялися американські зірки
19:16
Франція
Франція скликає другий саміт європейських лідерів щодо України й безпеки ЄС, - Reuters
19:04
Вишеградська група, Польща, Анджей Дуда
США запевнили, що не скорочуватимуть військову присутність у Східній Європі, - Дуда після зустрічі з Келлогом
18:54
діти Україна
РФ розпочала масову депортацію українських дітей за 6 днів до повномасштабного вторгнення, – Єрмак
18:52
Ексклюзив
Європарламент
В ЄС обговорюють створення нового фінансового механізму з оборонних питань, - журналістка Висоцька
18:50
OPINION
Народжуваність у війні: чи є надія для України?
18:49
"Багатообіцяючі повнометражні фільми": дві українські стрічки нагородили на Berlinale Co-Production Market
18:45
Карітас-України: програма, що об"єднує бзнес і шукачів роботи
Знайти один одного: як проєкт від Карітас України поєднує роботодавців і працівників
18:31
Ексклюзив
Дмитро Козюра та Василь Малюк
Люди в РФ отримали звання та нагороди за інформацію від цього "крота": Ступак про затримання глави штабу Антитерористичного центру СБУ
18:31
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
18:30
Кіт Келлог
Келлога призначили представником США в переговорній групі щодо припинення війни в Україні
18:25
Ексклюзив
Європарламент
"Сигнал світові і насамперед Європі": нардеп Цимбалюк про перемовини між США та РФ
18:15
"Україна юридично не визнає окуповані Росією території", – Зеленський про заяву Лаврова
18:03
Валдіс Домбровскіс
ЄС прийматиме рішення щодо безпеки й санкцій проти РФ незалежно від США, - єврокомісар Домбровскіс
18:02
Юлія Джима
Біатлон: Джима фінішувала у топ-5 індивідуальної гонки на ЧС
18:01
OPINION
Діти тупо дзеркалять поведінку президента
17:57
Wizz Air
ЄС продовжить фінансувати підготовку України до відновлення цивільних авіаперельотів
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV