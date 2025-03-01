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У Папи Франциска стався ізольований бронхоспазм, йому проводили вентиляцію легенів

Катерина Ганжа
1 березня, 2025 субота
11:40
Світ Папа Франциск

Папа Франциск пережив напад ізольованого бронхоспазму і потребував неінвазивної вентиляції легенів

Зміст

Про це інформує Vatican News.

Зазначається, що напад ізольованого бронхоспазму стався по обіді п’ятниці, 28 лютого, і призвів до блювання з вдихом, що погіршило дихальний стан.

Понтифіку очистили дихальні шляхи і під'єднали до неінвазивної механічної вентиляції, яка покращила рівень кисню в організмі. Показники газообміну повернулися до рівнів, подібних до тих, що були до бронхоспазму.

Повідомляється, що Папа увесь час залишався у свідомості. Тепер медикам знадобиться від 24 до 48 годин, аби оцінити клінічний стан Франциска. 

Станом на ранок 1 березня пресслужба Святого Престолу повідомила, що ніч пройшла спокійно і Папа Франциск відпочиває. 

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Що передувало

У п'ятницю, 14 лютого, Папу Римського Франциска поклали до римської лікарні "Джемеллі" через бронхіт після того, як понтифік ледве зміг говорити під час однієї зі своїх зустрічей вранці. Він пропустить кілька запланованих публічних заходів протягом наступних трьох днів.

Увечері понеділка, 17 лютого, пресслужба Святого Престолу оприлюднила оновлену інформацію про стан здоров'я Папи Франциска. Йому довелось залишитись у лікарні через ускладнення, пов'язані з респіраторною інфекцією.

Станом на вівторок, 18 лютого, Папа Римський перебував у складному стані, оскільки у нього розвинулася двостороння пневмонія.

У суботу, 21 лютого, стан Папи Франциска різко загострився. Протягом дня у нього зупинялося дихання. Його під'єднували до кисневого балона та робили переливання крові, оскільки у глави Римо-католицької церкви було виявлено тромбоцитопенію. Згодом стало відомо, що критичний стан здоров'я 88-річного Папи Франциска продовжує погіршуватися. У нього не проходять симптоми тромбоцитопенії, а також у понтифіка виявили ниркову недостатність.

У вівторок, 25 лютого, пресслужба Святого Престолу повідомила, що Папа Франциск добре відпочив протягом ночі, втім, лікарі висловлювали стримані прогнози, зважаючи "на складність клінічної картини". 

Теги:
Новини
Здоров'я
Медицина
Ватикан
Папа Римський Франциск
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