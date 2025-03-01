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Ворог просунувся біля Миколаїво-Дар'їного на Сумщині, - DeepState
Станом на 1 березня російська армія просунулася біля селища Миколаїво-Дар'їне в Сумській області
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Про це повідомляє інформаційний OSINT-проєкт DeepState.
"Ворог просунувся біля Миколаїво-Дар'їного на Сумщині", - йдеться у повідомленні.
- Очільник Кремля Володимир Путін 19 лютого заявив, ніби російська армія перетнула кордон з Україною у Курській області. У ЦПД спростували цю інформацію.
- Російська окупаційна армія 25 лютого перетнула кордон з Україною на Сумщині, проте була відкинута на територію РФ. Наразі в цьому районі тривають бої.
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