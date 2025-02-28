Росіяни штурмують прикордоння Сумщини, Сили оборони відбивають атаки

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.

"Верифікувавши інформацію у Силах оборони, Центр повідомляє, що наразі росіяни здійснюють спроби штурмових дій по лінії кордону без колон техніки, піхотними групами", – йдеться у повідомленні.

У ЦПД наголосили, що наразі прориву не відбулось – тривають бої.

Зазначимо, що на мапі DeepState село Новеньке Сумської області перебуває у "сірій" зоні – території, що "потребує уточнення".

Фото: скриншот DeepState