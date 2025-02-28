Росіяни штурмують прикордоння Сумщини, Сили оборони відбивають атаки
Російська окупаційна армія здійснює спроби штурмових дій у районі населеного пункту Новеньке на прикордонні Сумщини. Сили оборони відбивають ворожі атаки
Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.
"Верифікувавши інформацію у Силах оборони, Центр повідомляє, що наразі росіяни здійснюють спроби штурмових дій по лінії кордону без колон техніки, піхотними групами", – йдеться у повідомленні.
У ЦПД наголосили, що наразі прориву не відбулось – тривають бої.
Зазначимо, що на мапі DeepState село Новеньке Сумської області перебуває у "сірій" зоні – території, що "потребує уточнення".
Фото: скриншот DeepState
- Очільник Кремля Володимир Путін 19 лютого заявив, ніби російська армія перетнула кордон з Україною у Курській області. У ЦПД спростували цю інформацію.
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