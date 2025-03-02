Ми всі недооцінили європейців, - дипломат Пристайко

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Всі ми, включно нас, недооцінювали європейців. Європейці продемонстрували, що все ж таки ми всі не праві. Є трошки все ще в Європі волі і політичної, і якось вони починають доходити до того, що, напевно, оці ідеї французькі, що треба потурбуватися про свою безпеку, бо Сполучені Штати візьмуть і вийдуть. Я якраз був в НАТО, працював цей час, і я пам'ятаю, що це була абсолютно теоретична розмова, нічого спільного з реальністю. Ніхто навіть навіть не хотів це слухати від французів. Це викликало просто: “французи знову оригінальнічають зі своєї нещасною ядерною зброєю", - сказав він.

Вадим Пристайко зауважив, що ядерної зброї Франції замало, щоб протистояти зі Сполученими Штатами чи Росією.

"(Ядерний потенціал Франції, - ред.) приблизно такий, як у Великої Британії. Це не мало, але в підрахунку протистояння і те, що називається підтвердженим знищенням один одного, це недостатньо для того, щоб грати, так само як китайці, до речі, недостатньо, щоб грати на рівних з цими двома монстрами: Сполученими Штатами і Росією", - зазначив дипломат.