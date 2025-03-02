На акції FreeAzov у Києві нагадали про журналіста Дмитра Хилюка, який вже три роки у російському полоні
Вдень у неділю, 2 березня 2025 року, ініціативна група киян, яка вимагає визволення українських бранців РФ, зібралася на столичному житловому масиві Оболонь
Люди розташувалися на перетині вулиці Героїв полку "Азов" та Оболонського проспекту, що поруч зі станцією метро "Оболонь", передає кореспондент Еспресо Артем Лагутенко.
Окрім традиційної для таких акцій вимоги щодо звільнення захисників міста Маріуполя, частина яких досі в полоні (FreeAzov), звучала вимога якнайшвидше визволити з полону українського журналіста Дмитра Хилюка, вивезеного російськими окупантами із села Козаровичі Київської області у березні 2022 року (FreeХилюк).
Дмитро працював новинарем в інформаційній агенції УНІАН.
До Козаровичів росіяни зайшли 26 лютого.
Наразі про Хилюка відомо лише те, що він досі живий.
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