Помер дідусь загиблих на війні братів Романа та Василя Ратушних

Про це повідомив його син Тарас Ратушний.



Він також опублікував фото документів, у яких ідеться, що його батько помер біологічною смертю.

Юрію Ратушному було 93 роки.

Що відомо про сім'ю Ратушних

За день до смерті дідуся, 28 лютого, на фронті загинув брат активіста Романа Ратушного та син письменниці Світлани Поваляєвої - Василь Ратушний.

Воїн, учасник Євромайдану, громадський активіст і борець за збереження Протасового яру в Києві Роман Ратушний не дожив до свого 25-ліття менше, ніж місяць. Цього року 5 липня йому б могло виповнитись 27 років.

Брат Василя Ратушного – активіст Роман Ратушний загинув на війні у червні 2022 року у бою з російськими окупантами під Ізюмом Харківської області. Обидва брати були учасниками Революції Гідності. У 2013 році Роман Ратушний був одним із тих студентів, яких жорстоко побили на Майдані.

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Їхня мати - Світлана Поваляєва - українська письменниця, поетеса, журналістка. Жінка втратила обох синів під час повномасштабної війни з Росією. Батько Василя і Романа - журналіст та громадський діяч Тарас Ратушний. Він є одним із засновників Маршу Свободи за реформи державної політики щодо наркотиків. Нині Ратушний захищає Україну на фронті.