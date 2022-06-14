Під Ізюмом загинув лідер ГО "Захистимо Протасів Яр", розвідник Холодноярської бригади Роман Ратушний
З перших днів повномасштабної війни хлопець захищав Київ, а потім брав участь у визволенні Тростянця
Про це інформує ГО "Захистимо Протасів Яр".
Стало відомо, що в бою під Ізюмом 9 червня загинув голова ГО "Захистимо Протасів яр" та розвідник 93 омбр "Холодний яр" - Роман Ратушний.
"Ромчик був кращим з нас, відчайдухом, який завжди був першим в будь-якому бою і ніколи не проявляв страху. Так сталося, що в його останньому бою, він був в розвіддозорі в складі бойової групи і загинув під час виконання бойового завдання", - повідомляє ГО.
Саме Ратушний є автором добре відомої тези, яку просив памʼятати та поширювати: "Чим більше росіян ми вб’ємо зараз, тим менше росіян доведеться вбивати нашим дітям".
Зазначається, що за життя Роман був учасником Революції Гідності та громадським активістом, очолював ГО "Захистимо Протасів яр". З першого дня повномасштабного вторгнення Росії Ратушний брав участь в боях під Києвом, а потім вже в складі 93 омбр "Холодний яр" звільняв Тростянець. Крім того, воював на Сумщині та під Ізюмом.
5 липня йому мало виповнитися 25 років.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.27
Купівля 34.27Продаж 35.12
-
EUR
Купівля 35.66Продаж 36.92
- Актуальне
- Важливе