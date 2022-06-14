Про це інформує ГО "Захистимо Протасів Яр".

Стало відомо, що в бою під Ізюмом 9 червня загинув голова ГО "Захистимо Протасів яр" та розвідник 93 омбр "Холодний яр" - Роман Ратушний.

"Ромчик був кращим з нас, відчайдухом, який завжди був першим в будь-якому бою і ніколи не проявляв страху. Так сталося, що в його останньому бою, він був в розвіддозорі в складі бойової групи і загинув під час виконання бойового завдання", - повідомляє ГО.

Саме Ратушний є автором добре відомої тези, яку просив памʼятати та поширювати: "Чим більше росіян ми вб’ємо зараз, тим менше росіян доведеться вбивати нашим дітям".

Зазначається, що за життя Роман був учасником Революції Гідності та громадським активістом, очолював ГО "Захистимо Протасів яр". З першого дня повномасштабного вторгнення Росії Ратушний брав участь в боях під Києвом, а потім вже в складі 93 омбр "Холодний яр" звільняв Тростянець. Крім того, воював на Сумщині та під Ізюмом.

5 липня йому мало виповнитися 25 років.

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