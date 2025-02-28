На війні загинув Василь Ратушний, брат активіста Романа Ратушного
На фронті загинув Василь Ратушний - брат активіста Романа Ратушного та син письменниці Світлани Поваляєвої
Про це повідомила Світлана Поваляєва у facebook.
За її словами, Василь Ратушний загинув від прямого прильоту FPV-дрона.
"27 лютого 2025 вночі на бойовому виїзді від прямого прильоту FPV-дрона загинув пілот БпЛА "птахів Мадяра" Василь Ратушний. Мій старший син, моє життя", – написала вона.
Воїн, учасник Євромайдану, громадський активіст і борець за збереження Протасового яру в Києві Роман Ратушний не дожив до свого 25-ліття менше, ніж місяць. Цього року 5 липня йому б могло виповнитись 27 років.
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Брат Василя Ратушного – активіст Роман Ратушний загинув на війні у червні 2022 року у бою з російськими окупантами під Ізюмом Харківської області. Обидва брати були учасниками Революції Гідності. У 2013 році Роман Ратушний був одним із тих студентів, яких жорстоко побили на Майдані.
Роман Ратушний відомий активіст, засновник та голова ГО "Захистимо Протасів Яр".
Світлана Поваляєва - українська письменниця, поетеса, журналістка - втратила обох синів під час повномасштабної війни з Росією.
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