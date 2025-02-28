Не зламає навіть суперкомп’ютер: український винахідник Юрій Шевчук створив унікальну програму "КодДок"

Еспресо поспілкувався з Юрієм Шевчуком про його інноваційну програму для шифрування файлів "КодДок".

Освіту здобув у Політехніці: понад 10 років досвіду та написав дві книги для початківців

Ще зі старших класів чоловік зацікавився інформатикою та програмуванням. Навчався у Львівській політехніці на кафедрі "Захист інформації", спеціальність "Управління інформаційною безпекою". Університет успішно закінчив у 2014 році.

"Чому обрав саме цю галузь інформатики, бо це не просто програмування, а значно більша сфера, яка охоплює не тільки безпеку в інтернеті, але й загальний захист інформації. Тому і пропонує більше можливостей в майбутньому, як себе знайти та реалізувати в цій професії", - каже Юрій.

Вже на останніх курсах навчання винахідник почав працювати як frontend-розробник, також паралельно розвивався як кіберспеціаліст, допомагаючи з аудитом інформаційної безпеки.

Здобуваючи все більше досвіду, Шевчук проводив курси для навчання інших. Понад сотня людей ними скористалися. Як зазначає програміст, це були стандартні курси для початківців, згодом він вирішив систематизувати набуті знання у книги.

"Навчаючи людей, у мене з’явилося бажання сконцентрувати всі оці знання в вигляді книги. За цей час став автором двох підручників – Java Script Made Easy (short guide) та Java Script Made Easy (practice solution), які написані англійською мовою", - відзначає чоловік.

Як виник "КодДок" і що це таке

Останні два роки Юрій мешкає у США, працює на кількох проєктах, зокрема, пов’язаних з медичною сферою. Як каже чоловік, із здобутим досвідом також прийшло розуміння, що він може не лише програмувати та навчати, але й створювати щось нове й корисне.

"Я працював на медичних проєктах і в Сполучених Штатах, і в Україні, де побачив, що є певні вимоги до того, яка має бути робота з даними у цій сфері. Вони мають бути найбільш конфіденційними. Тож у мене виникла ідея зробити певний продукт та запатентувати його. Основна мета мого винаходу – допомогти максимально безпечно обмінюватися документами. Для цього я використав спеціальний алгоритм шифрування. Таким чином виник "КодДок", тобто кодування документа. Ця програма спеціально розроблена для безпечної роботи з документами. Понад рік над нею працював, минулого року вдалося її запатентувати в Україні. Зараз триває робота над отриманням патенту у США", - розповідає винахідник.

Чим особлива ця програма

Програма "КодДок" забезпечує високий рівень безпеки документів завдяки кільком ключовим функціям.

Під час створення файлів вона застосовує шифрування за алгоритмом AES-256, що захищає їх від несанкціонованого доступу. Документи зберігаються у власному форматі .kdd, який підтримується лише цією системою й додатково зашифрований 128-бітним алгоритмом.

"Тобто тут присутня власна екосистема, бо обидва користувачі мають мати встановлену цю програму", - зауважує Юрій.

Доступ до файлів можна налаштовувати для використання до 500 користувачів, визначаючи їхні ролі та рівні доступу. Усі зміни фіксуються у журналі подій, що зберігає до 100 000 записів, забезпечуючи контроль за редагуванням і переглядом.

"КодДок" також легко інтегрується з іншими системами документообігу, передаючи дані через захищений протокол TLS 1.3, що мінімізує ризики витоку. Додаткову безпеку гарантує подвійне кодування, яке поєднує алгоритми RSA-2048 та ECC, підвищуючи криптостійкість на 30% у порівнянні зі стандартними рішеннями.

"Навіть, якщо якийсь зловмисник отримає файл, він не зможе його відтворити і побачити, що всередині. Тому що треба дуже багато років роботи суперкомп'ютера, щоб підібрати шифр і відкрити файл. До речі зараз багато розмов про ШІ. Однак навіть штучний інтелект не допоможе в цьому. Адже вони мають фільтри і реагують на слова пов’язані зі зломом", - відзначає Юрій.

Наразі програма розроблена для користування на ПК, а у перспективі – поява і мобільної версії.

Як "КодДок" можна використовувати і чому для медицини це може бути важлива програма

"КодДок" — це унікальне рішення для підприємств і приватних користувачів, які потребують найвищого рівня захисту даних. За словами винахідника, програма допомагає знизити ризики кіберзагроз на 80%, забезпечує контрольований доступ і відповідає міжнародним стандартам кібербезпеки ISO/IEC 27001. Завдяки гнучкості та розширеним можливостям шифрування, вона значно підвищує безпеку й надійність роботи з конфіденційною інформацією.

"Цю програму можна використовуватися в будь-якій сфері: від бізнесу, логістики до юриспруденції та медицини. Її вже застосовують не лише в Україні, але й в інших країнах, зокрема, у Польщі. Деякі медичні установи та IT-компанії інтегрують її у свої системи. "КодДок" зараз проходить процедуру отримання патенту у США. Також веду перемовини щодо масштабного впровадження "КодДок" у великих міжнародних компаніях, адже є зацікавлення на ринку", - зауважує винахідник.

Юрій Шевчук також відстоює впровадження більш жорстких стандартів кібербезпеки для захисту медичних даних. Адже медичні установи часто стають мішенями для хакерів, відповідно, персональні дані пацієнтів можуть опинятися у відкритому доступі. Власне, що впровадження такої програми як "КодДок" у роботі медичних установ та взаємодії з пацієнтами – могло б значно підвищити надійність даних, і треті особи не могли б посягати на право мати лікарську таємницю.

Тому Шевчук створив електронну петицію, щоб звернути увагу законодавців на цю тему.

Крім цього, винахідник працює зараз над тим, щоб відкрити свою власну школу з кібербезпеки та допомагати кіберспеціалістами розвивати навички.

Читайте також: Чому у світі не кажуть "пулюївські промені": 107 років тому помер галичанин Іван Пулюй