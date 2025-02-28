У міграційній службі пояснили, чому співачці Юлії Юріній не дають громадянство України

Про це повідомили у facebook Державної міграційної служби України.

У ДМСУ відреагували на інформацію про те, що екссолістка електрофолькгурту YUKO Юлія Юріна не може отримати громадянство України, а тому була вимушена поновлювати російський закордонний паспорт у посольстві в Молдові. Українська співачка родом з Кубані, вона здобула вищу освіту в Києві й уже 13 років просуває українську культуру.

Юридично в її випадку головний документ для легального перебування в Україні - це закордонний паспорт РФ, на підставі якого оформлюються всі інші документи.

"20 серпня 2024 року Верховна Рада ухвалила закон України № 3897-IX, який встановлює тимчасові обмеження для подання та розгляду заяв від громадян Росії для набуття громадянства України. Відповідно до цього закону, прийняття та розгляд заяв про набуття громадянства України від громадян Російської Федерації припиняється до спливу 12 місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану в Україні. Це означає, що до кінця вказаного періоду громадяни РФ не можуть звертатися із заявами про набуття українського громадянства, крім окремих категорій осіб", - наголосили у ДМСУ.

Наразі із заявою про набуття громадянства України можуть звернутися люди, які мають визначні заслуги перед Україною чи прийняття яких до громадянства України становить державний інтерес для України, їхні подружжя. Як зазначили в міграційній службі, таке право мають також люди, які в установленому законодавством України порядку проходять/проходили військову службу за контрактом у Збройних Силах України, Державній спеціальній службі транспорту або Національній гвардії України, їхні подружжя.

Ще однією підставою для подання заяви на громадянство є наявність посвідки на тимчасове проживання відповідно до частини 24 статті 4 закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства.

"Якщо особа не підпадає під ці винятки, подати заяву для набуття громадянства України наразі неможливо", - підсумували у ДМСУ.

Минулого року Юлія Юріна звернулась до українців із закликом про допомогу. Лауреатка нагороди Megogo Music Awards у номінації "Етнофольк-артистка року" має лише посвідку на постійне проживання на підставі шлюбу з громадянином України.

звернулась до українців Екссолістка електрофолькгурту YUKO Юлія Юріна днями їздила в посольство РФ у Молдові , щоб отримати новий російський закордонний паспорт, оскільки їй не дають громадянство України.



