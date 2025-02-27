Співачці Юлії Юріній знову відмовили в отриманні українського громадянства

Про це вона розповіла в сторіс в instagram.

Українська співачка родом з Кубані, екссолістка гурту YUKO Юлія Юріна була змушена поновити російський закордонний паспорт у Молдові, оскільки їй знову відмовили в отриманні українського громадянства.

Музикантка, яка з 3 років співає українські пісні, здобула вищу освіту в Києві й уже 13 років просуває українську культуру, поділилась, що юридично в її випадку головний документ для легального перебування в Україні - це закордонний паспорт РФ, на підставі якого оформлюються всі інші документи.

"Я не просто так нервувала і переживала, що закінчуються документи, бо для подачі документів треба фізично перетинати кордон та їхати в посольство. Усі документи мають бути з терміном придатності не менше ніж 1 рік до закінчення", - зазначила Юріна.

Відповідно до закону, громадяни Росії можуть отримати український паспорт лише у вигляді винятку, тому співачка вкотре просить Мінкульт їй допомогти.

"Зараз я готуюся до ще двох екзаменів, які мені треба буде скласти, та найголовніший документ, який дозволить прийняти мої документи, - це клопотання від міністерства, яке доведе, що я стратегічно важлива особа для України. Документи на зміну громадянства від таких паспортів, як в мене, зараз просто по законодавству не приймають. Це має бути як виключення. Я вже двічі відправляла лист в Міністерство культури, щоб за мене поручилися, й отримала проміжну відповідь. Зараз я знову буду писати листи до Мінкультури з проханням зробити подання, на підставі якого від мене зможуть прийняти всі ці документи", - уточнила Юріна.

З 2012 до 2017 року артистка мала тимчасову посвідку на проживання на підставі навчання у виші. У 2017 році подалась на посвідку на постійне проживання, і на час її очікування їй видали тимчасову. У 2018 році співачці видали цю посвідку. Щоб податися на громадянство, треба прожити в шлюбі з громадянином України не менше ніж 2 роки. Ще однією підставою є безперервне проживання в Україні терміном, що складає понад 5 років.

"Під час ковіду нічого не працювало, на початку повномасштабного вторгнення також заяви не приймали й справа пішла тільки у 2023 році. Потім мій паспорт закінчився і прийшлося виїхати за новим. Зараз я вже перебуваю вдома в Києві. Я оновила штампи та документи. Уся ця подорож зайняла загалом 6 діб, 2840 км на машині, 6 перетинів кордону, бо нас один раз розвертали, бо не було ТО ліцензії для Молдови, а інформація з'явилася тільки через 2 місяці після першої поїздки", - додала артистка.

Вона наголосила, що це дуже болюча та тригерна для неї тема.

"Кожен вихід з російського посольства мене нудило, я почала заїкатися, і нервова система знов дала збій", - підсумувала Юріна.