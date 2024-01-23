"У Росії мене посадять": екссолістка YUKO Юріна звернулась до українців через неможливість отримати громадянство
Музикантка Юлія Юріна, екссолістка гурту YUKO розповіла, що вже 12 років живе в Україні та не може отримати громадянство, а через рік у неї збігає термін дії російських документів
Про це вона розповіла в сторіс в Instagram.
Співачка Юлія Юріна, лауреатка нагороди Megogo Music Awards у номінації "Етнофольк-артистка року" не має українського громадянства. Артистка родом з Кубані і живе в Києві з 2012 року. Тут Юріна здобула вищу освіту, просуває українську культуру.
Зі сльозами на очах музикантка поділилась, що через рік у неї закінчується термін дії російських документів, які вона не зможе поновити.
"У Ра**і мене посадять за всю мою діяльність і висловлювання, що робити коли закінчиться строк дії посвідки на постійне проживання? Як мені працювати далі, якщо юридично моя посвідка вже не рахується як документ?", - заявила Юріна.
Вона наголосила, що не розуміє, що їй треба зробити, щоб нарешті отримати громадянство України.
"Я займаюсь традиційною українською культурою, просуваю її, створюю українські альбоми, концерти, навчаю цього, займаюся цим вже дуже багато років. І чекаю вже дуже багато років. Я не хочу досягнути своєї скляної скелі", - сказала Юріна у відеозверненні.
Фото: Instagram Юлії Юріної
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