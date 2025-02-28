OpenAI презентувала тестову версію GPT-4.5
Компанія OpenAI представила тестову версію нової моделі штучного інтелекту GPT-4.5, яка, за словами розробників, краще пише, програмує та рідше помиляється
Про це повідомляє OpenAI.
В OpenAI заявили, що нова версія моделі має вищий рівень "емоційного інтелекту", що дозволяє їй краще розпізнавати та реагувати на тонкі підказки користувачів.
Попередня версія моделі, відома всередині компанії під кодовою назвою Orion, наразі доступна обмеженій групі розробників програмного забезпечення та користувачам із передплатою на ChatGPT Pro вартістю 200 доларів на місяць.
GPT-4.5 стала найбільш масштабною та багатофункціональною мовною моделлю OpenAI. Вона продовжує розвиток лінійки моделей, започаткованої GPT-4o, але зосереджується на універсальності, виходячи за межі вузькоспеціалізованих завдань у сфері науки, технологій, інженерії та математики.
Тестування показало, що GPT-4.5 забезпечує більш природну взаємодію з користувачем. Вона рідше вигадує факти, краще справляється з творчими завданнями та демонструє підвищену здатність адаптуватися до різних запитів — від надання порад і психологічної підтримки до вирішення побутових питань.
- Компанії повідомили про розширення функцій ШІ-лідерів, зокрема змін зазнають Copilot Pro, Chat GPT і Gemini Code Assist.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.31 Купівля 41.31Продаж 41.82
- EUR Купівля 43.03Продаж 43.76
- Актуальне
- Важливе