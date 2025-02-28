OpenAI презентувала тестову версію GPT-4.5

Про це повідомляє OpenAI.

В OpenAI заявили, що нова версія моделі має вищий рівень "емоційного інтелекту", що дозволяє їй краще розпізнавати та реагувати на тонкі підказки користувачів.

Попередня версія моделі, відома всередині компанії під кодовою назвою Orion, наразі доступна обмеженій групі розробників програмного забезпечення та користувачам із передплатою на ChatGPT Pro вартістю 200 доларів на місяць.

GPT-4.5 стала найбільш масштабною та багатофункціональною мовною моделлю OpenAI. Вона продовжує розвиток лінійки моделей, започаткованої GPT-4o, але зосереджується на універсальності, виходячи за межі вузькоспеціалізованих завдань у сфері науки, технологій, інженерії та математики.

Тестування показало, що GPT-4.5 забезпечує більш природну взаємодію з користувачем. Вона рідше вигадує факти, краще справляється з творчими завданнями та демонструє підвищену здатність адаптуватися до різних запитів — від надання порад і психологічної підтримки до вирішення побутових питань.