Google, OpenAI та Microsoft оголосили про безкоштовне оновлення ШІ-інструментів

Про це компанії повідомили у своїх соціальних мережах.

Google зазначив, що Gemini Code Asist тепер доступний для всіх безкоштовно. Компанія запровадила ліміт у — 180 тис. запитів коду на місяць. Як стверджує генеральний директор Alphabet Сундар Пічаї, що це у 90 разів більше ніж у конкурентів.

Microsoft написали про безкоштовний та необмежений доступ у Copilot Pro. У Copilot Voice тепер доступне спілкування з ШІ-голосом у природному темпі, а Copilot Think Deeper аналізує складні питання більш детально. Проте розробники повідомили, що під час пікових навантажень пріоритетний доступ буде у передплатників.

Доступ до цих функцій створив виклик для OpenAI, оскільки такі можливості доступні в Chat GPT лише за умови підписки на GPT Plus, вартістю 20 доларів на місяць. Тому компанія оголосила про надання доступу до Advanced Voice Mode для голосового режиму в ChatGPT. Він отримав підтримку п’яти нових голосів, загальну швидкість розмови та акценти в підтримуваних іноземних мовах. Але існують обмеження, і якщо користувач перевищить ліміт, то чат автоматично завершиться.