"OpenAI не продається": компанія відхилила пропозицію Маска щодо купівлі ChatGPT за $97,4 млрд
У п'ятницю, 14 лютого, компанія OpenAI відхилила пропозицію консорціуму на чолі з мільярдером Ілоном Маском придбати ChatGPT за 97,4 млрд доларів, заявивши, що стартап не продається
Про це інформує The Guardian.
У виданні пояснили, що ця пропозиція стала ще однією спробою Маска, одного з засновників OpenAI, перешкодити трансформації компанії в комерційну структуру.
"OpenAI не продається, і рада директорів одноголосно відхилила останню спробу Маска порушити його конкуренцію. Будь-яка потенційна реорганізація OpenAI зміцнить нашу некомерційну організацію та її місію, спрямовану на те, щоб ШІ приносив користь усьому людству", - заявив голова OpenAI Брет Тейлор від імені ради директорів.
Директор OpenAI Сем Альтман раніше заявляв, що компанія не продається, відкинувши пропозицію Маска. У відповідь на це Маск назвав його шахраєм.
Адвокати Маска також стверджували, що консорціум, до складу якого входять його стартап xAI, Valor Equity Partners, Baron Capital та енергетичний брокер Арі Емануель, можуть відкликати заявку на придбання, якщо OpenAI вирішить не переходити до комерційної моделі.
"Два дні тому ви подали заяву до суду, в якій додали нові істотні умови до пропозиції. В результаті цього подання стало очевидно, що широко розрекламована «пропозиція» ваших клієнтів насправді не є пропозицією", - йдеться в листі правління OpenAI за підписом Вільяма Савітта, юриста, що представляє компанію, надісланому адвокату Маска Марку Тобероффу.
Довідково: Суперечності між Альтманом і Маском тривають уже кілька років. Після виходу Маска з компанії у 2019 році OpenAI створила комерційний підрозділ, що отримав мільярди доларів інвестицій. Це викликало звинувачення з боку Маска в порушенні початкової місії компанії, яка, за його словами, повинна була ставити суспільне благо вище прибутків.
Маск також подав до суду на Альтмана та OpenAI, стверджуючи, що вони порушили контракт, а у листопаді минулого року звернувся до окружного суду США з проханням заборонити OpenAI перехід до комерційної структури.
- Раніше Маск заявив, що не має наміру купувати TikTok, який підлягає забороні у США через занепокоєння з приводу національної безпеки та його зв’язків з китайським власником, компанією ByteDance Ltd.
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