Ілон Маск заявив, що не зацікавлений у придбанні TikTok

Про це повідомляє Bloomberg.

Під час конференції у Німеччині, організованої Матіасом Доепфнером, мільярдером, генеральним директором німецького медіаконцерну AxelSpringer, Маск підкреслив, що не зацікавлений у купівлі TikTok.

"Я не подавав заявку на купівлю TikTok, - зазначив Маск, додавши, що особисто він не користується цим застосунком. - У мене немає ніяких планів щодо того, що б я робив, якби у мене був TikTok".

Він підкреслив, що зазвичай "будує компанії з нуля".

Водночас у виданні зазначили, що можливість купівлі застосунку досі залишається. Цього тижня Трамп підписав окремий указ, яким, за його словами, доручив чиновникам створити суверенний фонд США, який може бути використаний для сприяння продажу TikTok.

ByteDance публічно відмовилася продавати TikTok, хоча потенційні покупці заявили, що сподіваються, що рішення Верховного суду на підтримку закону про національну безпеку, який змушує компанію або продати, або закрити сервіс у США, може підштовхнути її до перегляду рішення. Це також може залежати не лише від компанії - китайський уряд також повинен буде схвалити будь-яку транзакцію.