Уночі Сили ППО збили 107 із 208 ворожих дронів
У ніч на 28 лютого російська окупаційна армія атакувала Україну 208-ма БПЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів. Оборонці українського неба знищили 107 ворожих дронів
Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.
Зазначається, що окупанти атакували із напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ – РФ.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
"Станом на 09:00 підтверджено збиття 107 ударних БПЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Вінницькій, Житомирській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській та Миколаївській областях", - зазначили в Повітряних силах.
Там також додали, що 97 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені (без негативних наслідків).
- Російська терористична армія увечері четверга, 27 лютого, запустила на територію України безпілотники. У передмісті Харкова зафіксували влучання. Також окупанти завдали масованого удару по енергосистемі Харківщини. У Запоріжжі сталася пожежа в багатоповерхівці.
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