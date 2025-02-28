Уночі Сили ППО збили 107 із 208 ворожих дронів

Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.

Зазначається, що окупанти атакували із напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ – РФ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

"Станом на 09:00 підтверджено збиття 107 ударних БПЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Вінницькій, Житомирській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській та Миколаївській областях", - зазначили в Повітряних силах.

Там також додали, що 97 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені (без негативних наслідків).