РФ атакує Україну безпілотниками: у передмісті Харкова і Запоріжжі влучання, є постраждалі

Про це інформують Повітряні сили.

О 19:27 про загрозу ворожих дронів попередили Сумщину. БПЛА заходили на територію України на південному сході області з Курщини та рухались південним/південно-західним курсом.

За 20 хвилин безпілотники фіксували на північному заході Харківщини, курс - південно-східний. Далі стало відомо, що дрони рухаються на Харків з північного заходу. Очільник Харківської ОДА Олег Синєгубов уточнив, що РФ вдарила щонайменше 12 дронами.

"Унаслідок влучання БПЛА типу "Шахед" пошкоджено приватне домоволодіння у Харківському районі, постраждали дві людини", - додав він.

О 20:22 ворожі ударні БПЛА з південного сходу та півночі летіли на Суми.

Станом на 20:50 БПЛА перебували:

на півночі, в центрі та на півдні Сумщини, курс - західний/південно-західний

над Харковом, курс - південний

на північному сході Полтавщини, курс - південно-західний

на півдні Запорізької області, курс - північний

О 20:56 Запоріжжя попереджали про дрони з півдня, а Чернігівську область про БПЛА зі східного напрямку.

"Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на схід Харківщини", - написали ПС о 21:11.

О 21:31 Полтаву, Харків й Суми попередили про наближення дронів. Крім того, БПЛА рухались на Черкаську область (Золотоніський район) з північно-східного напрямку!

Робота ППО на Запоріжжі

Глава Запорізької ОВА Іван Федоров о 20:50 повідомив про роботу ППО. Про звуки вибухів у Запоріжжі інформувало Суспільне.

Згодом Федоров написав, що росіяни атакували Запоріжжя "шахедами". Унаслідок ворожого удару постраждала жінка. Крім того, вибуховою хвилею пошкоджено житлові квартири, приватні будинки та гаражі. Відбулось займання квартир на верхніх поверхах багатоповерхівки.

Влучання у передмісті Харкова

О 20:15 очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що росіяни завдають ударів безпілотниками по Харківщині.

"Зафіксовані влучання в передмісті Харкова", - додав він за кілька хвилин.

Згодом Синєгубов повідомив, що є інформація про одного пораненого. Станом на 20:31 загроза безпілотників зберігалася.

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