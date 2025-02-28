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Поліція Південної Кореї викликає на допит фанатку, яка поцілувала Джина з K-pop гурту BTS

Дар'я Тарасова
28 лютого, 2025 п'ятниця
12:02
Культура

Японку, яка минулого року поцілувала співака Джина з K-pop бойз-бенду BTS на фан-заході у Сеулі, звинувачують у сексуальних домаганнях у громадському місці

Зміст

Про це пише BBC.

13 червня 2024 року, наступного дня після повернення з армії, K-pop-ідол Джин, чиє справжнє ім’я Кім Сок Джин, провів фан-захід, на якому співак обійняв 1000 шанувальників і виконав пісні перед 3000 інших.

Японка, імʼя якої не розкривається, відвідала цей захід. Шанувальники, які виграли можливість обійняти співака з BTS, вишикувались у чергу й один за одним виходили на сцену до 33-річної зірки. Замість того, щоб просто обійняти Джина, японка, ймовірно, поцілувала його обличчя, а Джин відвернувся.

Поцілунок розлютив інших шанувальників BTS, один з яких звернувся до правоохоронців із заявою, що змусило поліцію розпочати розслідування. Тепер поліція Південної Кореї закликає жінку, яка зараз перебуває в Японії, з'явитися на допит за звинуваченням у сексуальних домаганнях у громадському місці.

Інцидент потрапив на відео, що стало вірусним. Видно, що Джин здивований таким вчинком і намагався відвернути голову, обіймаючи жінку. Також можна було помітити, як фанати обурено реагують на її дії.

@sadpartofme Pahinge ng panyo nagiinit ulo ko ???? Army kiss Jin #jinfreehug #jinhugsworlddarmy #jinhugevent #jinbackfromkorea #gurlkissjin #btsarmy #bts_official_bighit #btsxarmy #bts ♬ WTF (feat. Amber Van Day) - HUGEL

 

@leenlaw @KpopTea???? 님과의 #이어붙이기 Hug event is meant for HUG ONLY. Imagine what could have happened if a male fan kissed on female idol. #imprisonment #hybe #bts #jin #military #soldier #free #hug #event #fan #army #violence #dynamite #butter #southkorea #attorney #jiwonlee #lawyerinseoul #이지원변호사 #fyp #추천 #kpop #gender ♬ the boy is mine - tingting

 

Пізніше вона написала у своєму блозі, що поцілувала його "в шию", відзначивши, що "шкіра була дуже ніжною".

Особу жінки не розкривають, але поліція додала, що впізнала її за допомогою своїх японських колег.

Джин став першим членом BTS, якого звільнили з військової служби. У жовтні службу в армії завершив Джей-Хоуп, а інші - PM, Шуґа, Чімін, Ві, Чонґук - все ще служать. Очікується, що група возз'єднається в червні 2025 року.

Учасники K-pop відомі тісними стосунками зі своїми фан-базами через різні комунікаційні канали та заходи. Виконавці зазвичай спілкуються з фанатами через чати в прямих трансляціях у соціальних мережах і на особистих заходах, щоб виховати відданих шанувальників.

 

Теги:
Новини
Світ
музика
Південна Корея
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