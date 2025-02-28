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"Нам вдалося адаптуватися під тактику північнокорейців": старший сержант Гайдащук про Курщину

Оксана Ліховід
28 лютого, 2025 п'ятниця
09:28
Війна з Росією Кім Чен Ин інспектує війська КНДР

Старший офіцер відділу комунікацій 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, старший сержант Петро Гайдащук, зазначив, що солдатам з КНДР, на відміну від росіян, приділяється значно більше часу на підготовку

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Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Підрозділу доводилося вступати в бій з північнокорейськими солдатами, особливо в кінці минулого року та на початку цього року, коли їхня активність була дуже висока на полі бою. Взяти в полон солдатів з КНДР нам не вдавалося, але коли змінилася тактика на полі бою, ми помітили, що з'явилися зовсім інші підрозділи, тому що, на відміну від росіян, які використовують тактику малих штурмових груп, північнокорейці почали застосовувати тактику великих людських хвиль по 30-50 осіб, без бронетехніки. Вони могли рухатися по 10-15 км пішки, вступати в штурмові дії, попри те, що проти них застосовувалася артилерія і FPV-дрони. Тобто вони долали великі відстані, рухаючись бігом до наших позицій, і хто добігав, хто виживав під нашим вогнем, тих вже наші десантники знищували біля окопів, біля своїх позицій", - розповів Гайдащук.

За словами старшого офіцера відділу комунікацій 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, українським захисникам доводилося спілкуватися з полоненими росіянами, які бачили, як тренуються північнокорейці.

"Полонені зазначали, що на відміну від росіян, новоприбулих контрактників, північнокорейцям приділялося значно більше часу на підготовку. Їх оснащували значно краще, ніж росіян, і завданням північнокорейців було проведення штурмових дій. У разі успіху цих штурмів, росіяни повинні були йти на позиції та закріплюватися, але це відбувалося вкрай рідко", - наголосив Гайдащук.

Старший сержант також додав, що стало відчутно, що з КНДР відправили додаткові війська на Курщину, тому що противника, особливо в живій силі, стало більше, і його тактика змінилася.

"Хоча нам вдалося адаптуватися під цю тактику і не дати підрозділам Північної Кореї вибити нас із позицій. Те, що ми їм завдали досить великих втрат, зараз ми бачимо, що північнокорейців у зоні відповідальності 80-ї бригади немає", - резюмував Гайдащук.

  • Північна Корея розгорнула додаткові сили у Курській області РФ, проте точний масштаб контингенту наразі невідомий.
Теги:
Новини
Україна
Росія
КНДР
російська армія
ЗСУ
Військові новини
Курськ
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