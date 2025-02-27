КНДР відправила додаткові війська у Курську область, - розвідка Південної Кореї

Про це повідомляє Reuters.

За інформацією, яку ЗМІ отримали від джерел у розвідці Південної Кореї, КНДР направила додаткові сили саме в Курську область, де ведуться бойові бої між РФ та Україною.

Національна розвідувальна служба Південної Кореї (NIS) не надала офіційного коментаря та не відповіла на запити журналістів.

Як раніше повідомлялося, Північна Корея направила в Росію понад 11 тис. військовослужбовців для участі у війні в Україні. Також Україна та західні експерти стверджують, що російські війська також використовували північнокорейську зброю.

Своєю чергою КНДР офіційно не визнала своєї військової підтримки Росії у війні проти України.