Буданов: КНДР задовольняє 50% потреб Росії у боєприпасах
Очільник Головного управління розвідки України Кирило Буданов розповів про обсяги допомоги, яку Північна Корея надає Росії
Про це він повідомив під час форуму "Україна. Рік 2025".
Зокрема, Кирило Буданов підтвердив, що росіяни нарощують виробництво керованих авіабомб і дронів. А також зауважив, що ворог має суттєву підтримку з боку Північної Кореї у постачанні зброї.
"Не можна в цьому аспекті не згадати про їх, вже тепер можна казати, стратегічного союзника Північну Корею, яка на 50% задовольняє всі, скажімо так, витрати фронту в боєприпасах. 50% боєприпасів - це корейські боєприпаси. Так само почалося масштабне постачання озброєння. Передусім це 170-міліметровий самохідні гаубиці та 240-міліметрові реактивні системи залпового вогню. Всім відомий вже факт використання корейських військовослужбовців в Курській області, але це факт. Північна Корея бере активну участь у війні проти нас, підтримуючи Російську Федерацію", - сказав він.
Також він зауважив, що вже 4 тисячі північнокорейських військових із числа тих, хто прибув воювати на боці РФ, не можуть продовжувати участь у війні, але їм готують заміну.
"Первинне угруповання становило майже 12 тисяч осіб, станом на зараз близько 4 тисяч з цих людей, скажімо так, виведені з ладу, тобто це важкопоранені та вбиті, заміну їм готують, але ще на фронт не прибули. Тобто ви спокійно можете від цифр 12 тисяч віднімати 4, отримаєте 8 - це приблизна кількість угруповання, яке зараз ще діє. Північна Корея активно, як я вже казав, поставляє 177-міліметрові САУ на озброєння Російської Федерації. Їхні інструктори допомагають навчати роботі на цій техніці. Така сама ситуація і з 240-міліметровими реактивними системами залпового вогню", - розповів очільник ГУР.
Кирило Буданов повідомив, що станом на зараз Росія вже отримала 240 систем кожного типу - по 120 кожної.
"Так само слід згадати, що Північна Корея активно почала використовувати тут свої оперативно-тактичні ракетні комплекси типу KN-23. Перші їхні застосування показали низьку точність такого озброєння, після цього при допомозі російських фахівців були проведені модернізаційні роботи, і зараз точність вже стала абсолютно прийнятною для такого типу озброєння. До речі, за планом цього року Північна Корея має поставити Російській Федерації 148 таких ракет", - зазначив він.
- 20 лютого командир взводу батальйону 95-ї десантно-штурмової Поліської бригади лейтенант Станіслав Краснов заявив, що війська Північної Кореї, які повернулися воювати на стороні РФ у Курській області, зараз діють обережніше, ніж раніше.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.45 Купівля 41.45Продаж 41.94
- EUR Купівля 43.34Продаж 43.97
- Актуальне
- Важливе