Буданов: КНДР задовольняє 50% потреб Росії у боєприпасах

Про це він повідомив під час форуму "Україна. Рік 2025".

Зокрема, Кирило Буданов підтвердив, що росіяни нарощують виробництво керованих авіабомб і дронів. А також зауважив, що ворог має суттєву підтримку з боку Північної Кореї у постачанні зброї.

"Не можна в цьому аспекті не згадати про їх, вже тепер можна казати, стратегічного союзника Північну Корею, яка на 50% задовольняє всі, скажімо так, витрати фронту в боєприпасах. 50% боєприпасів - це корейські боєприпаси. Так само почалося масштабне постачання озброєння. Передусім це 170-міліметровий самохідні гаубиці та 240-міліметрові реактивні системи залпового вогню. Всім відомий вже факт використання корейських військовослужбовців в Курській області, але це факт. Північна Корея бере активну участь у війні проти нас, підтримуючи Російську Федерацію", - сказав він.

Також він зауважив, що вже 4 тисячі північнокорейських військових із числа тих, хто прибув воювати на боці РФ, не можуть продовжувати участь у війні, але їм готують заміну.

"Первинне угруповання становило майже 12 тисяч осіб, станом на зараз близько 4 тисяч з цих людей, скажімо так, виведені з ладу, тобто це важкопоранені та вбиті, заміну їм готують, але ще на фронт не прибули. Тобто ви спокійно можете від цифр 12 тисяч віднімати 4, отримаєте 8 - це приблизна кількість угруповання, яке зараз ще діє. Північна Корея активно, як я вже казав, поставляє 177-міліметрові САУ на озброєння Російської Федерації. Їхні інструктори допомагають навчати роботі на цій техніці. Така сама ситуація і з 240-міліметровими реактивними системами залпового вогню", - розповів очільник ГУР.

Кирило Буданов повідомив, що станом на зараз Росія вже отримала 240 систем кожного типу - по 120 кожної.

"Так само слід згадати, що Північна Корея активно почала використовувати тут свої оперативно-тактичні ракетні комплекси типу KN-23. Перші їхні застосування показали низьку точність такого озброєння, після цього при допомозі російських фахівців були проведені модернізаційні роботи, і зараз точність вже стала абсолютно прийнятною для такого типу озброєння. До речі, за планом цього року Північна Корея має поставити Російській Федерації 148 таких ракет", - зазначив він.