"Вже не так зухвало": у ЗСУ розповіли, як змінилася тактика військових КНДР на Курщині

Про це він розповів під час стриму "АрміяTV".

"Вони змінили тактику, зменшили свої штурмові групи. Якщо раніше до 50 людей лазило через поля, то зараз 10-15 людей", - пояснив Краснов.

За його словами групи військових КНДР й надалі залишаються більшими, аніж у росіян, проте вони рухаються обережно. Це підтверджує аеророзвідка.

"Не так зухвало, як раніше", - додав він.

Військовий також розповів, що підрозділи армії РФ на Курському напрямку досить часто міняються через великі втрати особового складу.

"Там залучений не дуже якісний особовий склад, тому що серед полонених там як завжди не дуже професійні штурмовики. Тобто якісь кухарі попадаються, нещодавно поранені. Вони тиснуть за будь-яку ціну, кидають в бій все, що у них є, щоб якось там переломити ситуацію", - зазначив Краснов.

7 лютого президент України Володимир Зеленський повідомив, що військовослужбовці з КНДР відновили участь у боях на Курщині.



