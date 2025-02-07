Зеленський повідомив, що військові КНДР відновили участь в боях на Курщині
У п'ятницю, 7 лютого, президент України Володимир Зеленський повідомив, що військовослужбовці з КНДР відновили участь в боях на Курщині
Про це він заявив у своєму вечірньому відеозверненні.
Зеленський повідомив, що російська армія здійснила нові штурми, до яких залучили північнокорейських солдатів.
"В районах Курської операції були нові штурми: російська армія підтягнула знов північнокорейських солдатів. Значна кількість окупантів знищена. Ідеться про сотні російських і північнокорейських військових", - зазначив він.
Президент підкреслив, що ці бої відбуваються на території Росії, що допомагає зменшити напругу проти українських міст.
"І в нас на території, на фронті, 60 тисяч російської армії на Курщині. Це 60 тисяч, які не додалися до й так значних сил окупанта на Покровському та інших напрямках на Донеччині. Вдячний усім нашим воїнам за стійкість, кожній бригаді – за результат", - підсумував він.
- Раніше Зеленський заявив, що Курська операція стане важливою частиною переговорного процесу щодо закінчення війни в Україні.
- Водночас за даними Генштабу ЗСУ, За 6 місяців активних бойових дій у Курській області загальні втрати росіян у живій силі становлять приблизно 39 900 осіб, із них близько 16 100 – убитими.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.27 Купівля 41.27Продаж 41.78
- EUR Купівля 42.83Продаж 43.5
- Актуальне
- Важливе