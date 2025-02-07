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Зеленський повідомив, що військові КНДР відновили участь в боях на Курщині

Марія Науменко
7 лютого, 2025 п'ятниця
20:56
Війна з Росією на фото президент Володимир Зеленський

У п'ятницю, 7 лютого, президент України Володимир Зеленський повідомив, що військовослужбовці з КНДР відновили участь в боях на Курщині

Зміст

Про це він заявив у своєму вечірньому відеозверненні.

Зеленський повідомив, що російська армія здійснила нові штурми, до яких залучили північнокорейських солдатів. 

"В районах Курської операції були нові штурми: російська армія підтягнула знов північнокорейських солдатів. Значна кількість окупантів знищена. Ідеться про сотні російських і північнокорейських військових", - зазначив він.

Президент підкреслив, що ці бої відбуваються на території Росії, що допомагає зменшити напругу проти українських міст.

"І в нас на території, на фронті, 60 тисяч російської армії на Курщині. Це 60 тисяч, які не додалися до й так значних сил окупанта на Покровському та інших напрямках на Донеччині. Вдячний усім нашим воїнам за стійкість, кожній бригаді – за результат", - підсумував він.

  • Раніше Зеленський заявив, що Курська операція стане важливою частиною переговорного процесу щодо закінчення війни в Україні. 
  • Водночас за даними Генштабу ЗСУ, За 6 місяців активних бойових дій у Курській області загальні втрати росіян у живій силі становлять приблизно 39 900 осіб, із них близько 16 100 – убитими.
Теги:
Новини
Україна
Росія
КНДР
Володимир Зеленський
ЗСУ
окупанти
Військові новини
Курськ
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