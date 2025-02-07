Зеленський повідомив, що військові КНДР відновили участь в боях на Курщині

Про це він заявив у своєму вечірньому відеозверненні.

Зеленський повідомив, що російська армія здійснила нові штурми, до яких залучили північнокорейських солдатів.

"В районах Курської операції були нові штурми: російська армія підтягнула знов північнокорейських солдатів. Значна кількість окупантів знищена. Ідеться про сотні російських і північнокорейських військових", - зазначив він.

Президент підкреслив, що ці бої відбуваються на території Росії, що допомагає зменшити напругу проти українських міст.

"І в нас на території, на фронті, 60 тисяч російської армії на Курщині. Це 60 тисяч, які не додалися до й так значних сил окупанта на Покровському та інших напрямках на Донеччині. Вдячний усім нашим воїнам за стійкість, кожній бригаді – за результат", - підсумував він.